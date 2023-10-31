6.5 milyon memura %52'lik enflasyon zam tablosu! Yeni maaşlar: Öğretmen, polis, hemşire, avukat...
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2024 yılının maaşlarına yansıtılacak artış oranlarını merakla bekliyor. Memur maaşlarındaki artışlar, enflasyon oranlarına bağlı olarak belirleniyor. Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı. Peki zam oranı ne kadar olacak? Kime, nasıl yansıyacak? İşte meslek meslek memur zam tablosu...
Giriş Tarihi: 31.10.2023
19:13 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
19:34
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin ocak ayındaki maaş artışları büyük bir önem taşıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılının ilk ayında memur maaşları yüzde 15 oranında artırılacak. Bu artışa ek olarak, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Enflasyon farkı hesaplanırken, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı temel alınacak. Bu oranlar merakla beklenirken, yeni bir ipucu geldi. İşte kalem kalem yeni zamlı maaşlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin gözü Ocak'ta maaşlara yansıtılacak artışa çevrildi. 2024'ün ilk ayında maaşları Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı doğrultusunda yüzde 15 artırılacak olan memurlar ve memur emeklileri, buna ilaveten enflasyon farkı da alacak. Bu fark, bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.
İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...
3 AYDA YÜZDE 35'İ AŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine şu ana kadar yani 3 ayda yüzde 18.03 enflasyon farkı oluştu.
Yüzde 15'lik zam oranı 3 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 35.73'e ulaştı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Bu oranlar merakla beklenirken, yeni bir ipucu geldi.
İŞTE MERAK EDİLEN ORAN
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek. Bu durumda da
memurların ve emeklilerin enflasyon farkı yüzde 32.33'ü bulacak. Yüzde 15'lik zam oranı da böylece farkla birlikte yüzde 52.18'e ulaşacak. En düşük memur maaşı buna göre 33 bin 505 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 15 bin 30 liraya yükselecek.
OVP'DEN NE ÇIKMIŞTI?
Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Bu tahmin; Temmuz-Aralık enflasyonunun yüzde 37.76, memurların ve emeklilerin enflasyon farkının yüzde 29.96 olabileceğini gösteriyor. Yine bu tahmine göre memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı, yüzde 49.46'yı buluyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde memur en az 32 bin 906, memur emeklisi de en düşük 14 bin 762 lira alacak.