6.5 milyon memura %52'lik enflasyon zam tablosu! Yeni maaşlar: Öğretmen, polis, hemşire, avukat...

İŞTE MERAK EDİLEN ORAN

Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek. Bu durumda da memurların ve emeklilerin enflasyon farkı yüzde 32.33'ü bulacak. Yüzde 15'lik zam oranı da böylece farkla birlikte yüzde 52.18'e ulaşacak. En düşük memur maaşı buna göre 33 bin 505 liraya, taban memur emeklisi aylığı da 15 bin 30 liraya yükselecek.