08 Temmuz 2023, Cumartesi
Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %25,00 oranla kalem kalem hesaplandı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, 2023 Temmuz-Aralık dönemi için memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam düzenlemesini içeren kanun teklifini kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen iyileştirme çalışmaları sonucunda, emekli zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. İşte, noktası virgülüne hesaplanan yeni maaşlar...
Giriş Tarihi: 08.07.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 12:22
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