4.000 Euro maaşla işçi alınacak! Almanya 1,5 milyon işçi alımı yapıyor! İşte aranan meslekler ve şartları...

İLK SIRADA KANADA VAR!

Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya da 30 bin işçi alacak. Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü ikinci sırada.

Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor. Finlandiya da işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı 30 bin seviyelerinde.