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4.000 Euro maaşla işçi alınacak! Almanya 1,5 milyon işçi alımı yapıyor! İşte aranan meslekler ve şartları...

Yurt dışında çalışmak isteyenler yayımlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Almanya işçi açığını kapatmak amacıyla 1,5 milyon işçi alımı yapacağını duyurdu. Almanya'da çalışmak isteyen vatandaşlar ilan hakkında başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Garsonluk, su tesisatçılığı ve tır şoförlüğü alanlarında ülkede önemli bir personel açığı bulunuyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Almanya işçi alımı için son detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2022 18:28
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4.000 Euro maaşla işçi alınacak! Almanya 1,5 milyon işçi alımı yapıyor! İşte aranan meslekler ve şartları...

4.000 Euro maaşla işçi alınacak! Almanya 1,5 milyon işçi alımı yapıyor! İşte aranan meslekler ve şartları... Almanya yeni yılda 1,5 milyon işçi açığını kapatmak için alım yapacağını duyurdu. Çalışma hayatını yurt dışında sürdürmek isteyenler ise süreç hakkında başvuru detaylarını merak ediyor. Garsonluk, su tesisatçılığı ve tır şoförlüğü alanlarında ülkede önemli bir personel açığı bulunuyor. Söz konusu alımlar için kadro detaylarını haberimizde derledik. İşte, Almanya işçi alımı için gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4.000 Euro maaşla işçi alınacak! Almanya 1,5 milyon işçi alımı yapıyor! İşte aranan meslekler ve şartları...

ALMANYA HANGİ MESLEKTEN İŞÇİ ALACAK 2022?

*Bu mesleklerin en başında 230 bin yuva eğitmeni geliyor.

*Ardından 300 bin hemşire ve yaşlı- hasta bakıcı açığı geliyor.

*Garsonluk bir diğer aranan meslek gruplarından.

*Su tesisatçılığı da listede yer alıyor.

*Tır şoförlüğünde de işçi alımı yapılacak.

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4.000 Euro maaşla işçi alınacak! Almanya 1,5 milyon işçi alımı yapıyor! İşte aranan meslekler ve şartları...

1 MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ALIMI

Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bunun üzerine birçok ülke işçi alım ilanları yayınlıyor. Kanada'nın ardından Almanya ve Finlandiya da işçi alacağını duyurdu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapacağı açıklandı.

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4.000 Euro maaşla işçi alınacak! Almanya 1,5 milyon işçi alımı yapıyor! İşte aranan meslekler ve şartları...

İLK SIRADA KANADA VAR!

Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya da 30 bin işçi alacak. Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü ikinci sırada.

Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor. Finlandiya da işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı 30 bin seviyelerinde.

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4.000 Euro maaşla işçi alınacak! Almanya 1,5 milyon işçi alımı yapıyor! İşte aranan meslekler ve şartları...

Sağlıkçılar, metal işçileri, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranıyor. İşçilere en az 2300 euro, yani 25 bin TL verilecek. Finlandiya'daki iş başvuruları şirketler üzerinden gerçekleşecek.