02 Ocak 2022, Pazar
4.000 Euro maaşla işçi alınacak! Almanya 1,5 milyon işçi alımı yapıyor! İşte aranan meslekler ve şartları...
Yurt dışında çalışmak isteyenler yayımlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Almanya işçi açığını kapatmak amacıyla 1,5 milyon işçi alımı yapacağını duyurdu. Almanya'da çalışmak isteyen vatandaşlar ilan hakkında başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Garsonluk, su tesisatçılığı ve tır şoförlüğü alanlarında ülkede önemli bir personel açığı bulunuyor. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, Almanya işçi alımı için son detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2022 18:28
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