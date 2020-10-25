Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

DOKTORA ZAM

Memur maaş katsayısı yüzde 4.68 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayan doktorlarda 2 bin 101, uzman doktorlarda ise 2 bin 748 liraya çıkacak.