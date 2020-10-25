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Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2021 yılında SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yaklaşık 13 milyon emekli yeni yılda alacakları zam miktarına odaklandı. Temmuz ayında yapılan 5,75 oranında zam sonrasında, yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon miktarı merak ediliyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki kez zam uygulanıyor. Uzmanlar tarafından yeni yıl için beklentiler ortaya atılıyor. İşte, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.10.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 17:44
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Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?