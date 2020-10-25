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Haberler Galeri Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2021 yılında SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yaklaşık 13 milyon emekli yeni yılda alacakları zam miktarına odaklandı. Temmuz ayında yapılan 5,75 oranında zam sonrasında, yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon miktarı merak ediliyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki kez zam uygulanıyor. Uzmanlar tarafından yeni yıl için beklentiler ortaya atılıyor. İşte, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 25.10.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 17:44
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Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2021 yılında milyonlarca emekliye son dakika müjdesi geliyor. Ocak ve Temmuz ayında oluşan enflasyon rakamlarına göre emekli maaşlarına zam yapılıyor. SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı uzun süredir merak ediliyor. Uzmanlar yeni yıl için zam beklentilerini paylaşıyor. Yaklaşık 13 milyon emeklinin alacağı zam miktarı Ocak ayında belli olacak. Uzmanların değerlendirmelerine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

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Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

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Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.

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Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye 2021 yılında beklenmedik zam! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

DOKTORA ZAM

Memur maaş katsayısı yüzde 4.68 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayan doktorlarda 2 bin 101, uzman doktorlarda ise 2 bin 748 liraya çıkacak.