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Emekliye 2 farklı zam! Ocak zammı için...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için iki farklı tahmin bulunuyor. Zam; YEP ve Merkez Bankası enflasyon tahminine göre % 6.65, beklenti anketine göre ise % 7.3 olacak. Peki, bu oranlar emeklinin Ocak zammına nasıl yansıyacak? Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 01.11.2019 03:49 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 08:06
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