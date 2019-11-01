01 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Emekliye 2 farklı zam! Ocak zammı için...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için iki farklı tahmin bulunuyor. Zam; YEP ve Merkez Bankası enflasyon tahminine göre % 6.65, beklenti anketine göre ise % 7.3 olacak. Peki, bu oranlar emeklinin Ocak zammına nasıl yansıyacak? Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 01.11.2019 03:49 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 08:06
  • 1
  • 10
Emekliye 2 farklı zam! Ocak zammı için...

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisinin Ocak artışını, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek.

  • 2
  • 10
Emekliye 2 farklı zam! Ocak zammı için...

Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak enflasyon tahminleri zam oranının ipuçlarını veriyor.

  • 3
  • 10
Emekliye 2 farklı zam! Ocak zammı için...

ENFLASYON ARTIŞI
Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 olarak yer alıyor.

  • 4
  • 10
Emekliye 2 farklı zam! Ocak zammı için...

Merkez Bankası da dün 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 12'ye çekti.

  • 5
  • 10
Emekliye 2 farklı zam! Ocak zammı için...

Bu tahmine göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.