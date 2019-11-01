Emekliye 2 farklı zam! Ocak zammı için...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için iki farklı tahmin bulunuyor. Zam; YEP ve Merkez Bankası enflasyon tahminine göre % 6.65, beklenti anketine göre ise % 7.3 olacak. Peki, bu oranlar emeklinin Ocak zammına nasıl yansıyacak? Emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...