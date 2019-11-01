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Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

Altın haftanın son işlem gününe değer kaybederek başladı. 2 gündür yükselişte olan altının ons fiyatı 0,21 oranında geriledi. Spot altın gram fiyatında ise 0,10 oranında değer kaybı var. Altın fiyatları 2 günlük yükselişle birlikte 275 TL gram fiyatını aşmıştı. Çeyrek altın fiyatı da 455 TL'yi baskılamaya başladı. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para? İşte güncel altın fiyatları 1 Kasım...

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Giriş Tarihi: 01.11.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 11:06
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Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

Altın fiyatları 1 Kasım Cuma gününe değer kaybederek başladı. Altın fiyatları 29 Ekim sonrası yükselişe geçmiş, gram altın fiyatı 275 TL'yi aşmıştı. Dün de pozitif değer ile günü kapatan altın 277 TL'yi aşmıştı. Çeyrek altın ise 455 TL bandına oturmuştu. Yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Dalgalı bir süreç geçiren altının uzun vadede kazandıracağı belirtiliyor. İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

DİRENÇ AŞILIRSA YÜKSELİŞ HIZLANIR

Dün sabahki bültenimizde, altın fiyatlarının kısa vadeli düşüş kanalının üst çizgisinde (kanal direncinde) hareket etmekte olduğunu ve kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda yükseliş hareketinin hızlanmasının ve kısa vadede 1530 – 1550 bandının hedef olmasının beklenebileceğini ifade etmiştik.

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Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

Ons altın fiyatları dün düşüş kanalını yukarı yönlü kırdı ve uzunca bir aradan sonra 1500 seviyesini aşarak bu seviye üzerinde günlük bir kapanış yapmayı başardı. Düşüş kanalını yukarı yönlü kırması sonrasında 1514 seviyesine kadar yükselen ons altın, bu sabah saatlerinde 1510 seviyesinden işlem görüyor.

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Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

Bu noktada, dünkü bültenimizde de ifade ettiğimiz üzere, kanal kırılması sonrasında mevcut yükseliş eğiliminin kısa vadede 1530 – 1550 bandına ulaşabileceğine yönelik beklentimizi korumaktayız.

Altına ilişkin genel beklentimizin 1500 seviyesi altındaki hareketlerin orta – uzun vadeli alım fırsatı vereceğine yönelik olduğunu sıklıkla bültenlerimizde belirtmekteyiz. Bu beklentimizi korumakla birlikte, küresel büyüme endişelerinin tırmandığı ve merkez bankalarının yeniden gevşeme adımlarına başladığı mevcut ortamda piyasalardaki güvenli liman talebinin sürebileceği görüşündeyiz.

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Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

Bununla birlikte piyasalarda devam etmesini beklediğimiz güvenli liman arayışı ile birlikte altın fiyatlarının orta – uzun vadede yeniden 1550 seviyesi üzerini hedef almasını bekliyoruz. Bugün ABD Ekim Ayı Tarım Dışı İstihdam Değişimi, ABD Ekim Ayı İşsizlik Oranı, ABD Ekim Ayı Ortalama Saatlik Kazançlar, ABD Ekim Ayı Markit İmalat PMI Endeksi, ABD Ekim Ayı ISM İmalat Endeksi ve ABD Ekim Ayı Aylık İnşaat Harcamaları verileri takip edilecek. (Uzman Ekin Akbaş)