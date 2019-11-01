Altın fiyatları bugün son dakika! Çeyrek altın fiyatı 2019 ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para?

Altın haftanın son işlem gününe değer kaybederek başladı. 2 gündür yükselişte olan altının ons fiyatı 0,21 oranında geriledi. Spot altın gram fiyatında ise 0,10 oranında değer kaybı var. Altın fiyatları 2 günlük yükselişle birlikte 275 TL gram fiyatını aşmıştı. Çeyrek altın fiyatı da 455 TL'yi baskılamaya başladı. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın ve tam altın kaç para? İşte güncel altın fiyatları 1 Kasım...

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