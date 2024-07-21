Emekliye 18 bin TL ödeme! Zam sonrası bir müjde daha! Kim nasıl alacak?

NASIL DEĞİŞECEK?

Örneğin; aylık geliri 14 bin lira olan SSK emeklisi '10 bin-14 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyordu. Bu da en az 8 bin, en çok da kampanyalara göre 13 bin liraydı. Bu ay bu aylık 17 bin 462 liraya ulaştı.