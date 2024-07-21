21 Temmuz 2024, Pazar
Emekliye 18 bin TL ödeme! Zam sonrası bir müjde daha! Kim nasıl alacak?
Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73'lük zam ve taban maaşın 12 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından bankalar da elini cebine soktu. Emekli promosyonunda kesenin ağzını açan bankalar, verecekleri tutarları yükseltti. Daha önce promosyon alan ancak zamlardan sonra bir üst limite geçen emeklilere de güncelleme isteyerek ödeme alabilme hakkı doğdu. İşte detaylar...
Giriş: 21.07.2024 06:59 Güncelleme: 21.07.2024 06:59
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