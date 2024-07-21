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Emekliye 18 bin TL ödeme! Zam sonrası bir müjde daha! Kim nasıl alacak?

Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73'lük zam ve taban maaşın 12 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından bankalar da elini cebine soktu. Emekli promosyonunda kesenin ağzını açan bankalar, verecekleri tutarları yükseltti. Daha önce promosyon alan ancak zamlardan sonra bir üst limite geçen emeklilere de güncelleme isteyerek ödeme alabilme hakkı doğdu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 06:59 Güncelleme: 21.07.2024 06:59
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Emekliye 18 bin TL ödeme! Zam sonrası bir müjde daha! Kim nasıl alacak?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşına yansıtılan Temmuz zammı, promosyona da yansıdı. Yeni maaşlar, pek çok emekli, dul ve yetime daha yüksek promosyon yolunu açtı. Buna göre promosyonda bir üst maaş dilimine geçenler, güncelleme isteyip ödemesini artırabilecek.

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Emekliye 18 bin TL ödeme! Zam sonrası bir müjde daha! Kim nasıl alacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Örneğin; aylık geliri 14 bin lira olan SSK emeklisi '10 bin-14 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyordu. Bu da en az 8 bin, en çok da kampanyalara göre 13 bin liraydı. Bu ay bu aylık 17 bin 462 liraya ulaştı.

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Emekliye 18 bin TL ödeme! Zam sonrası bir müjde daha! Kim nasıl alacak?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre bu emekli artık '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen banka promosyonundan yararlanabilecek. Buna göre en az 10 bin, en çok da kampanyalara göre 15 bin 500 lira promosyon alabilecek.

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Emekliye 18 bin TL ödeme! Zam sonrası bir müjde daha! Kim nasıl alacak?

18 BİN TL YOLU AÇILDI
Örneğin; maaşı 16 bin 500 lira olan bir Bağ-Kur emeklisi '15 bin-19 bin 999 lira arası' aylıklar için belirlenen promosyonu alabiliyordu.

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Emekliye 18 bin TL ödeme! Zam sonrası bir müjde daha! Kim nasıl alacak?

Bu kapsamda en az 10 bin, en çok 15 bin 500 lira promosyon alma imkanı vardı. Bu emeklinin aylığı 20 bin 580 liraya ulaştı. Böylece en üst aylık dilimi yani '20 bin liranın üstü' aylıklar için belirlenen promosyonu alabilecek.