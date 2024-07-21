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İŞKUR'dan on binlerce gence ayda 18 bin 702 lira! Başvuru nereden ve nasıl yapılır?

İŞKUR, işbaşı eğitim programı ile on binlerce gence hem gelir kapısı olurken hem de tecrübe kazanmalarını sağlıyor. 2024'ün ilk 6 ayında 31 binden fazla genç işbaşı eğitim programına katılırken, program aracılığı ile günlük 326 ila 719 lira arasında da ödeme aldı. Ayrıca bu gençlerin Genel Sağlık Sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de İŞKUR ödüyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 06:59 Güncelleme: 21.07.2024 06:59
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İŞKUR’dan on binlerce gence ayda 18 bin 702 lira! Başvuru nereden ve nasıl yapılır?

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile gençler iş tecrübesi kazanırken, harçlık da alıyor, ardından da istihdam kapısı açılıyor. İşveren de bu programlar ile işe alacağı kişiyi işbaşında yetiştirme ve doğru personel bulma olanağına kavuşuyor.

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İŞKUR’dan on binlerce gence ayda 18 bin 702 lira! Başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre İŞKUR verilerine göre; bu yılın ilk yarısında 6 bin 942 iş başı eğitim programı düzenlendi. Bu programlardan faydalanan kişi sayısı da 31 bin 93 kişiye ulaştı.

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İŞKUR’dan on binlerce gence ayda 18 bin 702 lira! Başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Programlar devam ederken, katılımcılar günlük ödeme alıyor. Bu ödeme iş arayan statüsündeki vatandaşlar için 653,93, lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrenciler için 490,95, diğer öğrenciler için 653,93, işsizlik ödeneği alanlar için 326,97, geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda ise 719,32 lira seviyesinde bulunuyor.

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İŞKUR’dan on binlerce gence ayda 18 bin 702 lira! Başvuru nereden ve nasıl yapılır?

İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor.

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İŞKUR’dan on binlerce gence ayda 18 bin 702 lira! Başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenen programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. İşbaşı eğitim programları, günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla planlanabiliyor.