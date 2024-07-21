İŞKUR'dan on binlerce gence ayda 18 bin 702 lira! Başvuru nereden ve nasıl yapılır?

İŞKUR, işbaşı eğitim programı ile on binlerce gence hem gelir kapısı olurken hem de tecrübe kazanmalarını sağlıyor. 2024'ün ilk 6 ayında 31 binden fazla genç işbaşı eğitim programına katılırken, program aracılığı ile günlük 326 ila 719 lira arasında da ödeme aldı. Ayrıca bu gençlerin Genel Sağlık Sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de İŞKUR ödüyor. İşte detaylar...