Bu 3 Harfe Dikkat: Emekliliğiniz Tehlikede! SSK, Bağ-Kur...

Birçok çalışan, uzun süreli hizmetlerinin ardından ne zaman ve nasıl emekli olabileceklerini merak eder. Emeklilik tarihini artık e-Devlet sistemi aracılığıyla kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Fakat, bazı beklenmedik durumlar emeklilik hayallerini olumsuz yönde etkileyebilir ve pek çok çalışan bu risklerin farkında olmayabilir. Emeklilik yolculuğunuzu riske sokabilecek ve üzerinde durulması gereken bu önemli faktörler, dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurulmalıdır. İşte emeklilik planlarınızı tehlikeye atabilecek ve kesinlikle dikkat etmeniz gereken durumlar...