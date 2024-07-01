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Bu 3 Harfe Dikkat: Emekliliğiniz Tehlikede! SSK, Bağ-Kur...

Birçok çalışan, uzun süreli hizmetlerinin ardından ne zaman ve nasıl emekli olabileceklerini merak eder. Emeklilik tarihini artık e-Devlet sistemi aracılığıyla kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Fakat, bazı beklenmedik durumlar emeklilik hayallerini olumsuz yönde etkileyebilir ve pek çok çalışan bu risklerin farkında olmayabilir. Emeklilik yolculuğunuzu riske sokabilecek ve üzerinde durulması gereken bu önemli faktörler, dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurulmalıdır. İşte emeklilik planlarınızı tehlikeye atabilecek ve kesinlikle dikkat etmeniz gereken durumlar...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 08:35
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Bu 3 Harfe Dikkat: Emekliliğiniz Tehlikede! SSK, Bağ-Kur...

Emeklilik için yıllarca prim ödeyip, sıranız geldiğinde hayalleriniz suya düşebilir! Çünkü 'hatır sigortası' olarak bilinen sahte sigortalılık vakaları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl 88 binden fazla sahte sigortalının tespit edildiğini açıkladı. Çevrenizden duyduğunuz "Emekliliğim iptal edildi", "Sigorta günlerim geçersiz sayıldı" gibi ifadeler hiç de yabana atılacak şeyler değil! Bunların sebebi genellikle sahte sigorta, yani fiili çalışma olmadan yapılan kayıtlar.

Peki, sahte sigortalılığı nasıl anlayacaksınız?

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Bu 3 Harfe Dikkat: Emekliliğiniz Tehlikede! SSK, Bağ-Kur...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılığı önlemek için denetimlerini sıklaştırdı. Artık teknoloji de devrede ve sahtecilik yapmak hiç olmadığı kadar zor. E-Devlet üzerinden kolayca ulaşabileceğiniz hizmet dökümünüzü düzenli olarak kontrol etmenizde fayda var. İşte dikkat etmeniz gereken kritik harfler:

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Bu 3 Harfe Dikkat: Emekliliğiniz Tehlikede! SSK, Bağ-Kur...

📌"Ş" (Şüpheli İş Yeri): Sigortalı bildiriminde bulunduğunuz iş yeri hakkında denetim başlatılmış demektir. Denetim sonucunda sahtecilik tespit edilirse, bu iş yerinden yapılan tüm bildirimler iptal edilir.

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Bu 3 Harfe Dikkat: Emekliliğiniz Tehlikede! SSK, Bağ-Kur...

📌"K" (Kontrollü İş Yeri): Sahte sigortalı bildirimi riski yüksek görülen iş yerlerine verilen koddur. Denetimler sonucunda "S" (Sahte İş Yeri) koduna dönüşebilir.

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Bu 3 Harfe Dikkat: Emekliliğiniz Tehlikede! SSK, Bağ-Kur...

📌"S" (Sahte İş Yeri): Sahtecilik tespit edilen iş yerleri "S" koduyla işaretlenir ve bu iş yerinden yapılan tüm sigorta bildirimleri geçersiz sayılır.