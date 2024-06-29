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İçeceklerde depozito dönemi başlıyor! İade tutarları alışverişte kullanılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Depozito Yönetim Sistemi'nin hayata geçeceğini açıkladı. Bakan Özhaseki, 0.1 litre ile 3 litre arasındaki içecek şişelerinin 25 kuruşluk ödeme karşılığında geri dönüşümünün hedeflendiğini söyledi. Bakan Özhaseki, "Hedefimiz 2025 ortasına kadar asgari makine ve altyapı kurulumunu tamamlayarak projeyi başlatmak." dedi.

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 09:42
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İçeceklerde depozito dönemi başlıyor! İade tutarları alışverişte kullanılacak

Çevre Projeleri Medya Buluşması programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlık tarafından yürütülen 3 büyük çevre projesinin detaylarını açıkladı.

İşte o projelere dair Özhaseki'nin açıklamaları:

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İçeceklerde depozito dönemi başlıyor! İade tutarları alışverişte kullanılacak

DENİZLER HALKINDIR
'Denizler Halkındır Projesi' kapsamında, kıyı şeridini işgal eden ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak. Yıkımlar bayram boyunca başladı.

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İçeceklerde depozito dönemi başlıyor! İade tutarları alışverişte kullanılacak

Belki senelerce sürer. 'Çevre Deniz İhbar Hattı' kurduk. İhbarları değerlendiriyoruz. Kıyı şeridindeki 28 ilimizde 100 kadar yeni halk plajı açmayı hedefliyoruz.

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İçeceklerde depozito dönemi başlıyor! İade tutarları alışverişte kullanılacak

MAPA ŞAMANDIRA
Yat ve tekneler demirleme aşamasında deniz ekosisteminde ağır tahribatlar yaratıyor. Bu sebeple Mapa Şamandıra Sistemi'ni devreye aldık.

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İçeceklerde depozito dönemi başlıyor! İade tutarları alışverişte kullanılacak

Bu alanlarda 40-50 metre arayla uygun yerlere 700 kadar mapa şamandıra yerleştireceğiz. Kıyıda teknenin bağlı olacağı yer belli olacak. Sabitleme amacıyla deniz altına 4-5 tonluk kütleyi de koyup oraya bağlanmasını sağlayacağız.