İçeceklerde depozito dönemi başlıyor! İade tutarları alışverişte kullanılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Depozito Yönetim Sistemi'nin hayata geçeceğini açıkladı. Bakan Özhaseki, 0.1 litre ile 3 litre arasındaki içecek şişelerinin 25 kuruşluk ödeme karşılığında geri dönüşümünün hedeflendiğini söyledi. Bakan Özhaseki, "Hedefimiz 2025 ortasına kadar asgari makine ve altyapı kurulumunu tamamlayarak projeyi başlatmak." dedi.