29 Haziran 2024, Cumartesi
İçeceklerde depozito dönemi başlıyor! İade tutarları alışverişte kullanılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Depozito Yönetim Sistemi'nin hayata geçeceğini açıkladı. Bakan Özhaseki, 0.1 litre ile 3 litre arasındaki içecek şişelerinin 25 kuruşluk ödeme karşılığında geri dönüşümünün hedeflendiğini söyledi. Bakan Özhaseki, "Hedefimiz 2025 ortasına kadar asgari makine ve altyapı kurulumunu tamamlayarak projeyi başlatmak." dedi.
Giriş: 29.06.2024 09:42
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