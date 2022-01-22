Son açıklamalar: Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek?

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca memur ve emeklinin 2022 Ocak zammı belli oldu. Zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekli ve memurlar, şimdi de maaş farklarının yatacağı tarihi araştırıyor. Memur ve emeklilere yapılan zamlar dışında ek artışlar da gerçekleşti. Ancak ek artışlar henüz maaşlar yansımadı. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.01.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 12:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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