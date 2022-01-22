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Son açıklamalar: Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek?

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca memur ve emeklinin 2022 Ocak zammı belli oldu. Zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekli ve memurlar, şimdi de maaş farklarının yatacağı tarihi araştırıyor. Memur ve emeklilere yapılan zamlar dışında ek artışlar da gerçekleşti. Ancak ek artışlar henüz maaşlar yansımadı. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 12:59
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Son açıklamalar: Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek?

Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Ocak zammı ile memur ve emeklilerin maaşlarında artış yaşandı. 6 aylık enflasyon sonrası oluşan maaş zammının yanı sıra memur ve emekli maaşlarına ek artışlarda yapıldı. Ancak ek artışlar henüz maaşlara yansımadı. Bu gelişmelerin ardından maaş farklarının hangi tarihte ödeneceği araştırılmaya başlandı. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son açıklamalar: Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek?

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

2022 Ocak zamlı maaşlar hesaplara yattı. Ancak emekli ve memurlara yapılan ek artışların yasalaşması gerekiyor. Tasarı Meclis'te oylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Emekli ve memurların maaş farkları yasa çıkınca yatacak.

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Son açıklamalar: Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 25,47 artış 2.500 TL'ye yükseldi.

İşte ek ödeme dahil emekli maaşları:

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Son açıklamalar: Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek?

Emekli Sandığı: 4.175,79

SSK (2000 öncesi): 3.292,63

SSK (2000 sonrası): 2.041,25 + 458,75 = 2.500

Bağ-Kur esnaf: 2.948,68

Bağ-Kur tarım: 2.343,16 + 156,84 = 2.500 TL

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Son açıklamalar: Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 20222 Ocak zam farkı ne zaman ödenecek?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30,5 zammın ardından aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.651 TL, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6.368 TL oldu.