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81 ilde TOGG hazırlığı! Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi

Türkiye'nin otomobili TOGG'un bu yılın sonunda ilk seri üretim aracının banttan indirilmesi, gelecek yılda pazara çıkması hedeflenirken, TOGG öncesi şarj istasyonu ağı kurulması için çalışmalar hızlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilin tamamında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulması talimatının ardından EPDK, şarj ağı işletmeciliği yapacak şirketlere ilişkin şartları belirledi.

Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 09:35
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81 ilde TOGG hazırlığı! Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, şarj ağı işletmeciliği EPDK'dan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülecek.

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81 ilde TOGG hazırlığı! Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi

Lisans hiçbir surette devredilemeyecek. Lisans en fazla 49 yıla kadar verilebilecek. Lisans süresi, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabilecek.

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81 ilde TOGG hazırlığı! Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi

6 AY İÇİNDE 50 ŞARJ ÜNİTESİ KURULACAK

Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak.

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81 ilde TOGG hazırlığı! Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi

Şarj ağında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde 5'i ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ve devlet otoyollarında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde 50'sinin DC 50 kilovat (kW) ve üzeri güçteki şarj niteliğinde olması zorunlu olacak.

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81 ilde TOGG hazırlığı! Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi

Şarj istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi ile şarj istasyonu bünyesinde tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabilecek.