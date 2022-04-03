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81 ilde TOGG hazırlığı! Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi
Türkiye'nin otomobili TOGG'un bu yılın sonunda ilk seri üretim aracının banttan indirilmesi, gelecek yılda pazara çıkması hedeflenirken, TOGG öncesi şarj istasyonu ağı kurulması için çalışmalar hızlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilin tamamında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulması talimatının ardından EPDK, şarj ağı işletmeciliği yapacak şirketlere ilişkin şartları belirledi.
Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:35Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 09:35