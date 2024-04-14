Emeklilik yaşı 5 yıl öne çekiliyor! SGK 1997-1998-2000 sigortalılara 7213 günle şipşak emeklilik! Prim eksiği olanlar...

ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Emeklilik şartlarında SSK ile Bağ- Kur arasındaki farkı kapatacak ilk adım küçük esnaf için atılacak. 1 milyona yakın basit usulde vergilendirilen küçük esnafın 9 bin gün olan Bağ-Kur prim şartı 7200 güne düşecek. Böylece esnaf 5 yıl yani 1800 gün daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek. Düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor.