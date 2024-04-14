HaberlerGaleriEmeklilik yaşı 5 yıl öne çekiliyor! SGK 1997-1998-2000 sigortalılara 7213 günle şipşak emeklilik! Prim eksiği olanlar...
Emeklilik yaşı 5 yıl öne çekiliyor! SGK 1997-1998-2000 sigortalılara 7213 günle şipşak emeklilik! Prim eksiği olanlar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bayram tatilinin ardından yoğun bir mesaiyle çalışmaya başlayacak ve ekonomi alanında çeşitli konuları ele alacak. Önemli düzenlemeler arasında, milyonlarca vatandaşa erken emeklilik imkanı sunacak olan reformlar da yer alacak. SSK ile Bağ-Kur arasındaki prim farkını kapatmayı hedefleyen düzenlemeler, prim gün sayısını azaltarak erken emeklilik imkanı sunacak. Ayrıca ev kadınlarına yönelik sosyal güvence sağlanması ve annelere yıpranma payı gibi destekler de ön plana çıkacak. İşte madde madde yeni düzenlemelere dair detaylar...