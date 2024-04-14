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Haberler Galeri Emeklilik yaşı 5 yıl öne çekiliyor! SGK 1997-1998-2000 sigortalılara 7213 günle şipşak emeklilik! Prim eksiği olanlar...

Emeklilik yaşı 5 yıl öne çekiliyor! SGK 1997-1998-2000 sigortalılara 7213 günle şipşak emeklilik! Prim eksiği olanlar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bayram tatilinin ardından yoğun bir mesaiyle çalışmaya başlayacak ve ekonomi alanında çeşitli konuları ele alacak. Önemli düzenlemeler arasında, milyonlarca vatandaşa erken emeklilik imkanı sunacak olan reformlar da yer alacak. SSK ile Bağ-Kur arasındaki prim farkını kapatmayı hedefleyen düzenlemeler, prim gün sayısını azaltarak erken emeklilik imkanı sunacak. Ayrıca ev kadınlarına yönelik sosyal güvence sağlanması ve annelere yıpranma payı gibi destekler de ön plana çıkacak. İşte madde madde yeni düzenlemelere dair detaylar...

Giriş Tarihi: 14.04.2024 09:03
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Emeklilik yaşı 5 yıl öne çekiliyor! SGK 1997-1998-2000 sigortalılara 7213 günle şipşak emeklilik! Prim eksiği olanlar...

Türkiye'de emeklilerin ve memurların beklentilerini karşılayacak geniş kapsamlı düzenlemelerin yanı sıra iş kanunu ve çalışma saatlerine ilişkin yenilikler de gündeme alınıyor. Bu düzenlemeler, çalışma hayatının çeşitli alanlarında önemli değişiklikler getirecek. İşte yeni yapılacak düzenlemelere ilişkin detaylar haberimizde...

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Emeklilik yaşı 5 yıl öne çekiliyor! SGK 1997-1998-2000 sigortalılara 7213 günle şipşak emeklilik! Prim eksiği olanlar...

Türkiye yerel seçimleri tamamladı ve belediye başkanlarını seçti. Bundan sonra hükümetin önünde 4 yıldan fazla bir seçimsiz dönem bulunuyor. Bayram tatilinin bitmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi de yoğun bir mesaiye başlayacak. Meclis'in önüne gelecek düzenlemelerin içinde çok önemli reformlar da bulunacak.

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Emeklilik yaşı 5 yıl öne çekiliyor! SGK 1997-1998-2000 sigortalılara 7213 günle şipşak emeklilik! Prim eksiği olanlar...

Emekliler için yapılacak destekler, indirimler ve gelir artırıcı önlemlerin yanında memurların beklediği 3600 ek gösterge yasası, tamamlayıcı emeklilik, iş kanununda yapılacak değişiklikler, çalışma saatleri ile ilgili yenilikler, uzaktan, esnek çalışma modelleri de bir bir devreye alınacak yasal düzenlemeler olacak.

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Emeklilik yaşı 5 yıl öne çekiliyor! SGK 1997-1998-2000 sigortalılara 7213 günle şipşak emeklilik! Prim eksiği olanlar...

Bütün bunların dışında özellikle erken emeklilik imkanı tanıyacak çok önemli reformlar da gündemde. Özellikle esnafı ilgilendiren SSK-Bağ-Kur prim eşitliği, annelere sosyal güvence ve emeklilik imkanı gibi konular belli bir takvim çerçevesinde ele alınacak. İşte önümüzdeki dönem TBMM gündemine gelecek erken emeklilik formüllerinden bazıları şöyle:

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Emeklilik yaşı 5 yıl öne çekiliyor! SGK 1997-1998-2000 sigortalılara 7213 günle şipşak emeklilik! Prim eksiği olanlar...

ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK
Emeklilik şartlarında SSK ile Bağ- Kur arasındaki farkı kapatacak ilk adım küçük esnaf için atılacak. 1 milyona yakın basit usulde vergilendirilen küçük esnafın 9 bin gün olan Bağ-Kur prim şartı 7200 güne düşecek. Böylece esnaf 5 yıl yani 1800 gün daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek. Düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor.