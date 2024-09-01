01 Eylül 2024, Pazar
EMEKLİYE %14.52 ZAM TAHMİNİ GELDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.426 TL maaş yolda! Ocak ayında kök aylıklar...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak ayında yapılacak maaş zammını merakla bekliyor. Emeklilerin maaş artışını belirleyecek verilerden ikincisi Salı günü açıklanacak. Bu veriler ışığında, Ocak zammı için yapılan tahminler yeniden şekillendi. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte kalem kalem hesaplama haberimizde...
Giriş Tarihi: 01.09.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 14:01