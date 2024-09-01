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Haberler Galeri EMEKLİYE %14.52 ZAM TAHMİNİ GELDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.426 TL maaş yolda! Ocak ayında kök aylıklar...

EMEKLİYE %14.52 ZAM TAHMİNİ GELDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.426 TL maaş yolda! Ocak ayında kök aylıklar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak ayında yapılacak maaş zammını merakla bekliyor. Emeklilerin maaş artışını belirleyecek verilerden ikincisi Salı günü açıklanacak. Bu veriler ışığında, Ocak zammı için yapılan tahminler yeniden şekillendi. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte kalem kalem hesaplama haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.09.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 14:01
EMEKLİYE %14.52 ZAM TAHMİNİ GELDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.426 TL maaş yolda! Ocak ayında kök aylıklar...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında alacakları maaş zammını merakla bekliyor. Yeni tahminler, enflasyon verileriyle birlikte emekli maaşlarında önemli bir artış olacağını öngörüyor.

EMEKLİYE %14.52 ZAM TAHMİNİ GELDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.426 TL maaş yolda! Ocak ayında kök aylıklar...

Bu yıl kök aylıklarına önce 49.29, ardından yüzde 24.73 zam yansıtılan, taban aylık ödemeleri de 2024'ün başında 10 bin, ortasında 12 bin 500 liraya yükseltilen SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü 2025'e çevirdi.

EMEKLİYE %14.52 ZAM TAHMİNİ GELDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.426 TL maaş yolda! Ocak ayında kök aylıklar...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2025 yılının Ocak ayında, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar sadece bir veri belli oldu.

EMEKLİYE %14.52 ZAM TAHMİNİ GELDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.426 TL maaş yolda! Ocak ayında kök aylıklar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıkladı. İkinci veri yani Ağustos enflasyonu da 3 Eylül günü TÜİK tarafından duyurulacak. Veriler merakla takip edilirken, beklenti anketleri enflasyon yani emeklilerin zam oranına ilişkin ipucunu veriyor.

EMEKLİYE %14.52 ZAM TAHMİNİ GELDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.426 TL maaş yolda! Ocak ayında kök aylıklar...

AA Finans'ın 11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, Ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.64 oldu. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 42.84 olarak gerçekleşti.