EMEKLİYE %14.52 ZAM TAHMİNİ GELDİ! SSK ve Bağ-Kur emeklisine en düşük 14.426 TL maaş yolda! Ocak ayında kök aylıklar...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2025 yılının Ocak ayında, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar sadece bir veri belli oldu.