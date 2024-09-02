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SSK ve Bağ-Kur'lu için zam oranında 4 tahmin! Ocakta maaşlar ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyona göre belli oluyor. 2025 Ocak ayında maaşlara yapılacak zamda da TÜFE oranı baz alınacak. Ocak ayına 4 ay kala tahminler de gelmeye başladı. Merkez Bankası'na göre zam oranı yüzde 10,64 ila 13,84 arasında olacak. Merkez Bankası'nın yanı sıra anketler de zam oranı için ipucu vermeye başladı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 07:05
SSK ve Bağ-Kur’lu için zam oranında 4 tahmin! Ocakta maaşlar ne kadar olacak?

Bu yıl kök aylıklarına toplam yüzde 86.16 zam yansıtılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü şimdiden 2025'e çevirdi. Yılın ilk ayında maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

SSK ve Bağ-Kur’lu için zam oranında 4 tahmin! Ocakta maaşlar ne kadar olacak?

Şu ana kadar sadece bir veri belli oldu. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23 çıktı. Ağustos enflasyonu da yarın belli olacak. Artış merakla beklenirken, enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu da bulunuyor.

SSK ve Bağ-Kur’lu için zam oranında 4 tahmin! Ocakta maaşlar ne kadar olacak?

MERKEZ NE DİYOR?
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Merkez Bankası, 2024 enflasyonunu yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst bandını yüzde 42 olarak belirledi. 2024 enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek.

SSK ve Bağ-Kur’lu için zam oranında 4 tahmin! Ocakta maaşlar ne kadar olacak?

Yüzde 42'lik bir orana ulaşılması halinde ise emeklilerin zam oranı yüzde 13.84'ü bulacak. Ancak tek tahmin Merkez Bankası'ndan gelmedi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de ipuçları veriyor.

SSK ve Bağ-Kur’lu için zam oranında 4 tahmin! Ocakta maaşlar ne kadar olacak?

- ANKET 1: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 43.31 olarak yer aldı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.89 seviyesine çıkacak.