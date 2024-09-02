02 Eylül 2024, Pazartesi
SSK ve Bağ-Kur'lu için zam oranında 4 tahmin! Ocakta maaşlar ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı enflasyona göre belli oluyor. 2025 Ocak ayında maaşlara yapılacak zamda da TÜFE oranı baz alınacak. Ocak ayına 4 ay kala tahminler de gelmeye başladı. Merkez Bankası'na göre zam oranı yüzde 10,64 ila 13,84 arasında olacak. Merkez Bankası'nın yanı sıra anketler de zam oranı için ipucu vermeye başladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 07:05