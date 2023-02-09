HaberlerGaleriEmekliye 13 maaş gibi ödenecek! 2 formül masada, %122 artış! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...
Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! 2 formül masada, %122 artış! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...
Yeni yıla ek zamlarla başlayan milyonlarca emeklinin yeni gündemi ikramiye ödemeleri oldu. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda ödenen ikramiye ödemeleri için tutar merak ediliyor. EYT'lilerin de yararlanacağı ikramiye ödemelerinde artış için 2 formül konuşuluyor. Ödemenin 2 bin 750 lira yapılıp yıllık kazancın 5 bin 500 liraya yükseltilmesi gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi için detaylar!