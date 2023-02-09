Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! 2 formül masada, %122 artış! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...

2 FORMÜL VAR

Burada 2 formül gündeme geliyor. İlk formül yeniden değerleme oranında artışı içeriyor.

Bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranının bayram ikramiyesine yansıtılabileceği belirtiliyor. Bu durumda ikramiye bin 100 liradan 2 bin 452 liraya yükselebilecek. Böylece emekli bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira yerine 4 bin 904 lira alabilecek.