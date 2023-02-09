BELEDİYELERE KADRO 2023 | Memurluk hakkına DEMİR BİLEK 3+1 KURALI! Şirket işçilerine kadro ne zaman? Son durum ne?

Sözleşmeli personel için hazırlanan düzenlemenin ardından 500 bin kişi memurluk hakkına kavuştu. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışanların gözü belediye işçilerine kadro düzenlemesinin gelip gelmeyeceğine çevrildi. Belediye çalışanları için demir bilek 3+1 modeli oldu. Peki belediye şirket işçilerine kadro ne zaman gelecek? Son durum ne? İşte merak edilenler...