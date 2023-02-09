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BELEDİYELERE KADRO 2023 | Memurluk hakkına DEMİR BİLEK 3+1 KURALI! Şirket işçilerine kadro ne zaman? Son durum ne?
Belediye işçilerine kadro gelecek mi sorusunun cevabı sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce sözleşmeli personelin kadrolara geçmesinin ardından belediye çalışanları da kadro arayışına girdi. Mahalli sistemdeki sözleşmeli personel için ise 3+1 modeline gidilecek. Peki hangi belediye çalışanları kadro alacak? Belediye şirketlerine taşerondan gelen işçiler için ne değişecek? Şartlar neler? Kimleri kapsayacak?