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BELEDİYELERE KADRO 2023 | Memurluk hakkına DEMİR BİLEK 3+1 KURALI! Şirket işçilerine kadro ne zaman? Son durum ne?

Belediye işçilerine kadro gelecek mi sorusunun cevabı sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce sözleşmeli personelin kadrolara geçmesinin ardından belediye çalışanları da kadro arayışına girdi. Mahalli sistemdeki sözleşmeli personel için ise 3+1 modeline gidilecek. Peki hangi belediye çalışanları kadro alacak? Belediye şirketlerine taşerondan gelen işçiler için ne değişecek? Şartlar neler? Kimleri kapsayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:59
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BELEDİYELERE KADRO 2023 | Memurluk hakkına DEMİR BİLEK 3+1 KURALI! Şirket işçilerine kadro ne zaman? Son durum ne? Kimleri kapsıyor? İşçiler kapsamda mı?

Sözleşmeli personel için hazırlanan düzenlemenin ardından 500 bin kişi memurluk hakkına kavuştu. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışanların gözü belediye işçilerine kadro düzenlemesinin gelip gelmeyeceğine çevrildi. Belediye çalışanları için demir bilek 3+1 modeli oldu. Peki belediye şirket işçilerine kadro ne zaman gelecek? Son durum ne? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BELEDİYELERE KADRO 2023 | Memurluk hakkına DEMİR BİLEK 3+1! Şirket işçilerine kadro ne zaman? Son durum ne? Kimleri kapsıyor? İşçiler kapsamda mı?

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE KADRO SON DURUM NE?

Türkiye 9 saatlik aralarla 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından yaralar sarılırken Meclis çalışmalarına ara verildi. Bu nedenle henüz belediyle şirket işçilerine kadro düzenlemesinde yeni bir gelişme bulunmamakta. Konuya ilişkin detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

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BELEDİYELERE KADRO 2023 | Memurluk hakkına DEMİR BİLEK 3+1! Şirket işçilerine kadro ne zaman? Son durum ne? Kimleri kapsıyor? İşçiler kapsamda mı?

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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BELEDİYELERE KADRO 2023 | Memurluk hakkına DEMİR BİLEK 3+1! Şirket işçilerine kadro ne zaman? Son durum ne? Kimleri kapsıyor? İşçiler kapsamda mı?

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA KADRO

Söz konusu yasada birçok unvan ve kurum yer alırken uzun süredir beklenen mahalli idareler de kadro çalışmasının içine dahil edilmiş oldu.

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BELEDİYELERE KADRO 2023 | Memurluk hakkına DEMİR BİLEK 3+1! Şirket işçilerine kadro ne zaman? Son durum ne? Kimleri kapsıyor? İşçiler kapsamda mı?

Mahalli idarelerdeki kadro çalışması 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tarif edilen sözleşmelileri kapsayacak. Bu sözleşmeliler yasanın yayımlanmasının ardından memur kadrolarına geçirilecek.