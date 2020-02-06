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TOKİ kuraları bu ay çekilecek! TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kura çekimi ne zaman?

2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? Ev sahibi olma hayali kuran ve 100 bin TOKİ konut başvurusu yapan vatandaşlar TOKİ kura çekilişinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. TOKİ kura sonuçları için gözler toki.gov.tr adresinden yapılacak duyurulara çevrildi. Yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek TOKİ konutlarında vatandaşlar 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olacak. Konutların 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.02.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 16:03
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TOKİ kuraları bu ay çekilecek! TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020 yılında en çok araştırılan konuların başında geliyor. TOKİ kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konutu kazanmayı hak edecek kişiler belli olacak. Dar gelirli vatandaşlar ve emekliler bu sayede ev sahibi olabilecek. Uygun taksit koşulları ve vade farklarıyla binlerce kişinin ev sahibi olacağı TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları noter huzurunda ve bilgisayarlı ortamda yapılacak çekiliş sonrasında açıklanacak.

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TOKİ kuraları bu ay çekilecek! TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kura çekimi ne zaman?

EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

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TOKİ kuraları bu ay çekilecek! TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kura çekimi ne zaman?

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Konutların fiyatının yüzde 10'u peşin olacakken, kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir.

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TOKİ kuraları bu ay çekilecek! TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kura çekimi ne zaman?

2+1 daire ödeme planı

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

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TOKİ kuraları bu ay çekilecek! TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kura çekimi ne zaman?

3+1 daire ödeme planı

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.