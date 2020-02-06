TOKİ kuraları bu ay çekilecek! TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa kura çekimi ne zaman?

2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? Ev sahibi olma hayali kuran ve 100 bin TOKİ konut başvurusu yapan vatandaşlar TOKİ kura çekilişinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. TOKİ kura sonuçları için gözler toki.gov.tr adresinden yapılacak duyurulara çevrildi. Yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek TOKİ konutlarında vatandaşlar 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olacak. Konutların 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.02.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 16:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





