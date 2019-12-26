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Devletten ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...

Devletten ev alacaklara büyük müjde! Kredi faizlerinin düşmesiyle ev satışları yılın ikinci yarısında deyim yerindeyse patladı. Devlet her vatandaşı ev sahibi yapmak için büyük çaba harcıyor. Bu kapsamda proje üstüne proje üretiliyor. TOKİ eliyle dar gelirlilere kira öder gibi ev alma imkanı sağlanırken, konut hesabı ile de birikimlere yüzde 25 civarında destek sunuluyor. Ev almak isteyen vatandaşlar konut hesabı açarak birikimlerine 30 bin TL devlet desteği alabilir. Nasıl mı? İşte konut alımında destek için istenen şartlar ve detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:17
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Devletten ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...

Devlet dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için projelerine hız verdi. Bu kapsamda TOKİ ile mutabakata varıldı. TOKİ'nin her yıl en az 100 bin konut yapması ve 240 aya varan vadelerle 0,49 faiz oranı ile vatandaşa sunması istendi. TOKİ bu kapsamda 15 Aralık itibarıyla başvuruları almaya başladı. Ancak kampanyalar bununla da sınırlı değil. Devlet TOKİ dışında ev almak isteyenlere de elini uzattı. Ev alacak olanlara 30 bin tL geri ödemesiz destek sağlanacak. İşte konut desteği ile ilgili bilgiler...

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Devletten ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...

EV ALANA 30 BİN TL DESTEK

Konut hesabı uygulamasında devlet katkısı yeni yılda artıyor. 5 yıl birikim yapan ilk evini aldığında 30 bin lira alabilecek. 5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.

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Devletten ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...

Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara ilk evini aldıklarında devlet katkısı verilmesini içeren konut hesabında tutarlar, yeni yılda yüzde 22.58'lik yeniden değerleme oranında artacak.

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Devletten ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...

Buna göre; hesaba aylık ödemede alt sınır 475,82, üst sınır 4 bin 758 liraya çıkacak. Hesaba açılışta bir defada yatırılabilecek azami tutar da 57 bin 96 liraya yükselecek. Devlet katkısı tavanı ise 24 bin 746 liradan 30 bin 333 liraya çıkacak.

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Devletten ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...

5 yıl veya daha uzun sürede 121 bin 334 lira biriktirene, ev aldığında 30 bin 333 lira katkı ödenecek.