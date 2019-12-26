Devletten ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...
Devletten ev alacaklara büyük müjde! Kredi faizlerinin düşmesiyle ev satışları yılın ikinci yarısında deyim yerindeyse patladı. Devlet her vatandaşı ev sahibi yapmak için büyük çaba harcıyor. Bu kapsamda proje üstüne proje üretiliyor. TOKİ eliyle dar gelirlilere kira öder gibi ev alma imkanı sağlanırken, konut hesabı ile de birikimlere yüzde 25 civarında destek sunuluyor. Ev almak isteyen vatandaşlar konut hesabı açarak birikimlerine 30 bin TL devlet desteği alabilir. Nasıl mı? İşte konut alımında destek için istenen şartlar ve detaylar...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:11Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:17