Devletten ev alacaklara geri ödemesiz 30 bin TL destek! İşte konut desteği için istenen şartlar...

Devlet dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için projelerine hız verdi. Bu kapsamda TOKİ ile mutabakata varıldı. TOKİ'nin her yıl en az 100 bin konut yapması ve 240 aya varan vadelerle 0,49 faiz oranı ile vatandaşa sunması istendi. TOKİ bu kapsamda 15 Aralık itibarıyla başvuruları almaya başladı. Ancak kampanyalar bununla da sınırlı değil. Devlet TOKİ dışında ev almak isteyenlere de elini uzattı. Ev alacak olanlara 30 bin tL geri ödemesiz destek sağlanacak. İşte konut desteği ile ilgili bilgiler...