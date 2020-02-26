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Binlerce kişiye erken emeklilik fırsatı! Erken emeklilik şartları nelerdir?
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Meclis'e sunulan torba yasada ile binlerce kişinin mağduriyeti giderilecek. Torba yasada yer alan erken emeklilik maddesinin ardından, erken emeklilik şartları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Meclise sunulan teklifte 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanmasının öngörülmüştü.
Giriş Tarihi: 26.02.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 13:10
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