2023 Şubat ayı 81.268 İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı!

İŞKUR 81.268 işçi alımı yapacak! İŞKUR ilanları, iş arayan milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Meslek sahibi olmak isteyen birçok kişi İŞKUR tarafından açılan ilanlarına başvuruda bulunuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan Türkiye İş Kurumu, bu vesileye vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. İşte, İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız personel alımı ilanları!