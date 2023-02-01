01 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2023 Şubat ayı 81.268 İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı!

2023 Şubat ayı 81.268 İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı!

İŞKUR 81.268 işçi alımı yapacak! İŞKUR ilanları, iş arayan milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Meslek sahibi olmak isteyen birçok kişi İŞKUR tarafından açılan ilanlarına başvuruda bulunuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan Türkiye İş Kurumu, bu vesileye vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. İşte, İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız personel alımı ilanları!

Giriş Tarihi: 01.02.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 12:01
  • 1
  • 13
2023 Şubat ayı 81.268 İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı!

2023 İŞKUR Şubat ayı işçi alımı ilanları, yeni bir iş arayanlar tarafından takip ediliyor. Yüz binlerce kişinin aradığı işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden açıkladı. İşinden ayrılmış ya da iş arayanlar hemen İŞKUR internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor. İşte İŞKUR yeni işçi alımı ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
2023 Şubat ayı 81.268 İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı!

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San Ve Tic. A.Ş 16.02.2023

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş 24.02.2023

Sivas Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 03.02.2023

Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 03.02.2023

Antalya Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 03.02.2023

  • 3
  • 13
2023 Şubat ayı 81.268 İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı!

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunacaklar, "iskur.gov.tr" adresinden üye olmaları gerekmektedir. Öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, detaylı bir sorgulama için; aranılan pozisyon, meslek, nitelik, beceri, firma adı, öğrenim durumu, iş yeri ünvanı, çalışma yeri gibi bilgiler seçilmelidir. Bu aşamalardan sonra İŞKUR ilanları sayfası görüntülenebilecektir.

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

  • 4
  • 13
2023 Şubat ayı 81.268 İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı!

81.268 PERSONEL ALINACAK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı! Buna göre, İŞKUR 81.268 işçi alacak.

  • 5
  • 13
2023 Şubat ayı 81.268 İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı!

Kurum Dışı Kamu İşçi İlanları

İstanbul Bilişim Ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. 28.02.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 30.03.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 30.04.2023