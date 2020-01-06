Emekliye 1100 TL promosyon! En yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?

Emeklileri çekerek maaş müşterisi yapmak isteyen bankalar promosyon için kesenin ağzını açtı. Rekabet emeklilere yararken, rakamlar 1100 TL'ye kadar çıktı. Emekliler bankalarla yapacakları maaş anlaşması için promosyonları araştırıyor. Emekli promosyon ücretinin en yüksek olduğu bankalar yoğun şekilde aranıyor. Özel bankalar, devlet bankalarının elindeki maaş müşterilerini alabilmek için rakamları daha yüksek seviyelere çekmiş durumda. Devlet bankalarından da promosyon için büyük adımlar gelmeye başladı. Adeta yarışa dönen promosyon hamlelerini derledik. Peki, en yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? İşte emekli promosyon ödemeleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 12:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





