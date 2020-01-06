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Emekliye 1100 TL promosyon! En yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?

Emeklileri çekerek maaş müşterisi yapmak isteyen bankalar promosyon için kesenin ağzını açtı. Rekabet emeklilere yararken, rakamlar 1100 TL'ye kadar çıktı. Emekliler bankalarla yapacakları maaş anlaşması için promosyonları araştırıyor. Emekli promosyon ücretinin en yüksek olduğu bankalar yoğun şekilde aranıyor. Özel bankalar, devlet bankalarının elindeki maaş müşterilerini alabilmek için rakamları daha yüksek seviyelere çekmiş durumda. Devlet bankalarından da promosyon için büyük adımlar gelmeye başladı. Adeta yarışa dönen promosyon hamlelerini derledik. Peki, en yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? İşte emekli promosyon ödemeleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 12:33 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 12:49
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Emekliye 1100 TL promosyon! En yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?

Emeklilerin promosyon haberleri ile yüzü gülüyor. Emekli promosyon ödemeleri, birçok kişinin banka tercihini etkiliyor. Bankalar maaş müşterisi yapmak istedikleri emeklilere promosyon teklifinde bulunuyor. Emekliler promosyon rakamlarını gün aşırı araştırıyor. En yüksek promosyon 1100 TL'ye çıkmış durumda. Özel bankalar, kamu bankalarına oranla daha yüksek promosyonlar vermeye başladı. Peki, En yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? İşte bankaların promosyon ödemeleri...

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Emekliye 1100 TL promosyon! En yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?

EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR?

Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

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Emekliye 1100 TL promosyon! En yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?

MAAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Yüksek maaşa yüksek promosyon, düşük maaşa düşük promosyon olsa da bankalar 1-2-3 yıllık sözlere göre sizlere bu ödemeleri yapar. 2020 yılında tüm bankaların maaş ödemelerine göre vereceği promosyon zirvede TEB var!

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Emekliye 1100 TL promosyon! En yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?

EN YÜKSEK ÖDEMEYİ TEB YAPIYOR

Türkiye Ekonomi Bankası 1000 TL emekli promosyonu ve 100 TL arkadaşını getir kampanyasıyla 1100 TL ödeme yapıyor. En fazla 10 arkadaşınızı getirerek 1000 TL ek gelir görünse de bu rakam oldukça zor. Bu sebeple 1 arkadaş ve 1000 TL ödemesi 1100 TL TEB zirvede yer alıyor.

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Emekliye 1100 TL promosyon! En yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?

1100 TL'YE KADAR YÜKSELDİ

Tüm bankalar 2020 yılı emekli maaşı promosyonları sürüyor. Bir çok banka 300 TL olan ödemeleri 500 TL'ye, en fazla 1100 TL promosyon ödemesi alabiliyor. Peki 2020 yılında 1100 TL promosyon veren banka hangisi? 2020 emekli promosyon ücretleri sizlerle.