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Çocuklu aileler dikkat! 900 TL devlet desteği alabilirsiniz... Çocuklu aile eğitim desteği nasıl alınır?

Devlet desteklerine bir yenisi daha eklendi. 2020 yılında çocuğunu okutmakta güçlük çeken ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek geldi. İlköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencisi okutan aileler, çocuklarını maddi nedenlerle okula göndermekte güçlük çekiyorsa 900 TL devlet desteğine başvurabilir. Türkiye'de 12 yıllık eğitim zorunlu. Bu süre zarfında çocuklarını okula göndermeyen ailelere ceza kesilebiliyor. Çocuğun eğitim hakkı tamamen devlet güvencesi altında. Ücretsiz kitap, kırtasiye gibi desteklerin yanında maddi ödenekler ve burslar da çocuklara veriliyor. Peki, çocuklu aile eğitim desteği nasıl alınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 11:37
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Çocuklu aileler dikkat! 900 TL devlet desteği alabilirsiniz... Çocuklu aile eğitim desteği nasıl alınır?

Çocuklu aileye devlet desteği artarak devam ediyor. Devlet evlenene, sağlık sorunu çekene, muhtaç olana, evde hastası olana ayrı ayrı ödeneklerden yardım ediyor. Sosyal devlet anlayışının bir başka örneği de çocukların eğitim hakkı üzerine gerçekleştirildi. Aileler, maddi nedenlerden çocuklarını okutamadıklarını beyan eder ve ispatlarlarsa devletten 900 TL'lik destek alabilirler. İşte detaylar...

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Çocuklu aileler dikkat! 900 TL devlet desteği alabilirsiniz... Çocuklu aile eğitim desteği nasıl alınır?

ÇOCUKLU AİLELERE MÜJDE

Yoksul ailelere çocuk eğitim maaşı geldi. Çocuklarını okutan ailelere 900 TL devlet yardımı yapılacak.

Maddi durumu müsait olmayan ve çocuğunu okutmakta güçlük çeken aileye devlet yardımı geldi. Her okul ve şehir için ayrı miktarlarla yapılacak Devlet Yardımı başvuruları başladı. Daha önce açıklanan karar yasalaştı ve yürürlüğe girdi.

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Çocuklu aileler dikkat! 900 TL devlet desteği alabilirsiniz... Çocuklu aile eğitim desteği nasıl alınır?

OKUL ÖNCESİ İÇİN DE DESTEK VAR

Son yıllarda okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirildi ve çocukların anaokul eğitimi alması devlet eliyle sağlanmaya başlandı. Çocuğunu anaokuluna gönderemeyenlere de devlet desteği verilecek.

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Çocuklu aileler dikkat! 900 TL devlet desteği alabilirsiniz... Çocuklu aile eğitim desteği nasıl alınır?

ÇOCUK EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?

Çocukların eğitim masrafı gün geçtikçe zorlanıyor. Çocukların eğitimini karşılamayan aileler için devlet tarafından her ay ödenecek devlet yardımları ve miktarları yayınlandı. Başvuran ailelere araştırmalar yapıldıkdan sonra gerçekten ihtiyaç sahibi olduklarını kanıtlayacak evrakları bu kuruma sunanlara aylık ödeme yapılacak. Okul öncesinden, liseye ve üniversiteye kadar her aile devlet yardımı alabiliyor.

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Çocuklu aileler dikkat! 900 TL devlet desteği alabilirsiniz... Çocuklu aile eğitim desteği nasıl alınır?

Çocukların eğitim düzeyi ve sayısına göre ödemelere yetişmeyen ailelere;

Okul öncesi çocuklar için destek: 500,00 TL

İlköğretime devam eden çocuk için: 750 TL

Ortaöğretime devam eden çocuk için: 800 TL

Üniversiteye devam eden çocuk için: 900 TL