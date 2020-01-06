Çocuklu aileler dikkat! 900 TL devlet desteği alabilirsiniz... Çocuklu aile eğitim desteği nasıl alınır?

Devlet desteklerine bir yenisi daha eklendi. 2020 yılında çocuğunu okutmakta güçlük çeken ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek geldi. İlköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencisi okutan aileler, çocuklarını maddi nedenlerle okula göndermekte güçlük çekiyorsa 900 TL devlet desteğine başvurabilir. Türkiye'de 12 yıllık eğitim zorunlu. Bu süre zarfında çocuklarını okula göndermeyen ailelere ceza kesilebiliyor. Çocuğun eğitim hakkı tamamen devlet güvencesi altında. Ücretsiz kitap, kırtasiye gibi desteklerin yanında maddi ödenekler ve burslar da çocuklara veriliyor. Peki, çocuklu aile eğitim desteği nasıl alınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 11:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





