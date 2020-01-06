Emeklilikte İHYA sistemi! Emekli olamayan parasını geri alabilir... SGK prim ödemesi nasıl geri alınır?

Emeklilik yüz binlerce kişinin hayali. SSK'lı bir işte çalışanlar prim ve yaş şartını tamamladıktan sonra emekli aylığı alıyor. Kendi işini yapanlar ise Bağ-Kur üzerinden emekli oluyor. Aylık prim ödemelerini kendileri yapan vatandaşlar, herhangi bir maddi sebeple primlerini aksatabiliyor. Prim ödemesini uzun yıllar yaptıktan sonra emekli olamayanlar briken prim parasının tamamını geri alabilir. Peki, SGK prim ödemesi nasıl geri alınır? İşte detaylar...