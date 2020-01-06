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Emeklilikte İHYA sistemi! Emekli olamayan parasını geri alabilir... SGK prim ödemesi nasıl geri alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na dışarıdan prim ödeyerek emekli olmaya çalışanlara müjde geldi. Emekli olamayanlar ödedikleri primin tamamını geri alabilecek. Başka bir müjde de İHYA adı verilen sistemin yürürlüğe girmesi ile ilgili. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor. Peki, SGK prim ödemesi nasıl geri alınır? İHYA sistemi nedir? İşte milyonları ilgilendiren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 13:35
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Emeklilikte İHYA sistemi! Emekli olamayan parasını geri alabilir... SGK prim ödemesi nasıl geri alınır?

Emeklilik yüz binlerce kişinin hayali. SSK'lı bir işte çalışanlar prim ve yaş şartını tamamladıktan sonra emekli aylığı alıyor. Kendi işini yapanlar ise Bağ-Kur üzerinden emekli oluyor. Aylık prim ödemelerini kendileri yapan vatandaşlar, herhangi bir maddi sebeple primlerini aksatabiliyor. Prim ödemesini uzun yıllar yaptıktan sonra emekli olamayanlar briken prim parasının tamamını geri alabilir. Peki, SGK prim ödemesi nasıl geri alınır? İşte detaylar...

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Emeklilikte İHYA sistemi! Emekli olamayan parasını geri alabilir... SGK prim ödemesi nasıl geri alınır?

SGK PRİM ÖDEMELERİ GERİ VERİLİYOR

Emekli olmak için gün sayanlar belli bir prim ödemesi ve gün tamamlamadan emekli olamıyor. Yaş ve yıl sartını tamamlamayanlar için prim gününü doldurmayanlara için doğum borçlanması ve askerlik saydırarak emekli olabiliyor.

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Emeklilikte İHYA sistemi! Emekli olamayan parasını geri alabilir... SGK prim ödemesi nasıl geri alınır?

Yaşı tamamlayanlar prim günleri tamamlama ihtimali kalmayanlar Sosyal güvenlik Kurumu'ndan toplu para alabiliyor. SGK toplu para ödemeleri nasıl yapacak. İşte ayrıntılar.

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Emeklilikte İHYA sistemi! Emekli olamayan parasını geri alabilir... SGK prim ödemesi nasıl geri alınır?

İHYA SİSTEMİ GELİYOR

Hastanelerde bakınmak için ödenen GSS, askerlik, yapılan doğum gibi borçlanmaları geri iade alabiliyorsunuz. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz.

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Emeklilikte İHYA sistemi! Emekli olamayan parasını geri alabilir... SGK prim ödemesi nasıl geri alınır?

Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor.