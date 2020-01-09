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Emekliye 1100 TL ek kazanç fırsatı! Promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada?

Bankaların, emeklileri maaş müşterisi yapma çabaları sürüyor. Bu çar emeklilere 1100 TL'ye varan ek kazanç sağlama fırsatı sunuyor. Bankalar emeklilere maaş müşterisi olması karşılığında 350 TL'den başlayan promosyon ödemeleri yapıyor. Emekliler bankaların promosyon tekliflerini yakından takip ederek maaşlarını taşıyor. Özel bankalar, kamu bankalarındaki emekli müşterileri çekmek için muslukları sonuna kadar açtı. Emekliler bu yarıştan karlı çıkarken en yüksek promosyonu almak için, "Promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada?" sorularına sıklıkla yanıt arıyor. Peki, emekliye promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada? İşte emekli promosyonu ile ilgili tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 09:48
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Emekliye 1100 TL ek kazanç fırsatı! Promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada?

Emekliye promosyon fırsatları gün geçtikçe artıyor. Birçok özel banka ve kamu bankası emeklilerin maaşlarını taşımaları için cazip tekliflerde bulunuyor. Bu teklifler bir yarış haline dönmüş durumda. Bu yarış da emeklinin yüzünü güldürüyor. Kamu bankaları emekli maaşlarının büyük kısmını elinde tutuyor. Öel bankalar pastadaki payını arttırmak için teklifleri yukarı çekiyor. Emekliye verilen promosyon 1100 TL'ye kada yükseldi. Peki, emekliye promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada? İşte detaylar...

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Emekliye 1100 TL ek kazanç fırsatı! Promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada?

EMEKLİ PROMOSYONU ALMA ŞARTI NEDİR?

Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.

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Emekliye 1100 TL ek kazanç fırsatı! Promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada?

MAAŞ NE KADAR YÜKSEK, PROMOSYON O KADAR YÜKSEK

Yüksek maaşa yüksek promosyon, düşük maaşa düşük promosyon olsa da bankalar 1-2-3 yıllık sözlere göre sizlere bu ödemeleri yapar. 2020 yılında tüm bankaların maaş ödemelerine göre vereceği promosyon zirvede TEB var!

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Emekliye 1100 TL ek kazanç fırsatı! Promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada?

EN YÜKSEK ÖDEMEYİ O BANKA YAPIYOR

Türkiye Ekonomi Bankası 1000 TL emekli promosyonu ve 100 TL arkadaşını getir kampanyasıyla 1100 TL ödeme yapıyor. En fazla 10 arkadaşınızı getirerek 1000 TL ek gelir görünse de bu rakam oldukça zor. Bu sebeple 1 arkadaş ve 1000 TL ödemesi 1100 TL TEB zirvede yer alıyor.

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Emekliye 1100 TL ek kazanç fırsatı! Promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada?

EMEKLİ PROMOSYONU 1100 TL'YE KADAR YÜKSELDİ

Tüm bankalar 2020 yılı emekli maaşı promosyonları sürüyor. Bir çok banka 300 TL olan ödemeleri 500 TL'ye, en fazla 1100 TL promosyon ödemesi alabiliyor. Peki 2020 yılında 1100 TL promosyon veren banka hangisi? 2020 emekli promosyon ücretleri sizlerle.