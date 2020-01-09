Emekliye 1100 TL ek kazanç fırsatı! Promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada?

Bankaların, emeklileri maaş müşterisi yapma çabaları sürüyor. Bu çar emeklilere 1100 TL'ye varan ek kazanç sağlama fırsatı sunuyor. Bankalar emeklilere maaş müşterisi olması karşılığında 350 TL'den başlayan promosyon ödemeleri yapıyor. Emekliler bankaların promosyon tekliflerini yakından takip ederek maaşlarını taşıyor. Özel bankalar, kamu bankalarındaki emekli müşterileri çekmek için muslukları sonuna kadar açtı. Emekliler bu yarıştan karlı çıkarken en yüksek promosyonu almak için, "Promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada?" sorularına sıklıkla yanıt arıyor. Peki, emekliye promosyon veren bankalar hangileri? En yüksek promosyon hangi bankada? İşte emekli promosyonu ile ilgili tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





