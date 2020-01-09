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2020 sıfır otomobil fiyatları belli oldu! Fiat, Renault, Honda, Citroen, Peugeot sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

Otomobil firmaları 2020 model araçları vitrine koymaya başladı. 2019 yılının son çeyreğinde kredi faizlerinin de düşmesiyle otomobil satışlar patlamıştı. Stoklarını bol tutan firmalar araç satışından büyük kazanç elde ederken, stoklarını boş tutanlar ise kaybetti. Otomobil satışlarında yıl sonunda ÖTV indirimi olmazken, firmalar kendi indirim haklarını ve finansal desteklerini son ana kadar sunmuştu. Hurda teşviki imkanı ise 10 bin TL'ye varan indirim fırsatı sağlamıştı. Bu fırsatın sona ermesiyle 2020 otomobil fiyatlarında beklenen 20 bin TL civarı artış gerçekleşti. Sıfır otomobil fiyatları yukarı doğru seyrederken, firmalar model fiyatlarını tek tek açıklamaya başladı. Peki, Fiat, Renault, Honda, Citroen, Peugeot sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Sizler için 2020 model otomobil fiyatlarını derledik. İşte 2020 sıfır otomobil fiyatları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 10:20
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2020 sıfır otomobil fiyatları belli oldu! Fiat, Renault, Honda, Citroen, Peugeot sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

2020 yılının ilk haftası geride kaldı. Otomobil firmaları yılın son günlerindeki yoğunluğunu azaltırken, yeni modelleri raflara koymaya başladı. 2020 model sıfır otomobillerin fiyatları geçen yıla göre 20 bin liraya varan artışlar yaşadı. Yılın son çeyreğinde finansman ve sıfır faiz desteği sunan firmaların birçoğunda bu kampanyalar sona erdi. Ayrıca hura teşviki uygulaması da şu an için söz konusu değil. Sıfır otomobil alacak olanlar fiyatları yakından araştırıyor. Biz de 2020 sıfır otomobil modellerinin fiyatlarını derledik. Peki, Fiat, Renault, Honda, Citroen, Peugeot sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? İşte 2020 sıfır otomobil fiyatları...

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2020 sıfır otomobil fiyatları belli oldu! Fiat, Renault, Honda, Citroen, Peugeot sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

2020 SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI ARTTI

Kredi faizleri giderek düşüyor. Taşıt kredisi faiz oranları da yüzde 1'in altına doğru ilerliyor. Kredi ile araba alacaklar için faiz indirimleri büyük kazanç sağlıyor. Ancak araçların fiyatları da gün geçtikçe artıyor. Yılın son fırsatını kaçıranlar, yeni yılda fiyatların daha da arttığına şahit olabilir. Şu an itibarıyla firmalarda 5 bin ila 20 bin arası fiyat artışı görülüyor. Bu artışlar kampanyaların sona ermesiyle ilişkilendiriliyor. İşte model model 2020 sıfır otomobil fiyatları...

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2020 sıfır otomobil fiyatları belli oldu! Fiat, Renault, Honda, Citroen, Peugeot sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

BMW SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR?

BMW 118i benzinli

267 bin 700 lira

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2020 sıfır otomobil fiyatları belli oldu! Fiat, Renault, Honda, Citroen, Peugeot sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

CİTROEN SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR?

Citroen C-Elysee 1.5 dizel

125 bin 500 lira

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2020 sıfır otomobil fiyatları belli oldu! Fiat, Renault, Honda, Citroen, Peugeot sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

FİAT SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR?

Fiat Egea 1.4 benzinli

91 bin 900 lira


Fiat Panda 1.2 benzinli

99 bin 900 lira