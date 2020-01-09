2020 sıfır otomobil fiyatları belli oldu! Fiat, Renault, Honda, Citroen, Peugeot sıfır araba fiyatları ne kadar oldu?

Otomobil firmaları 2020 model araçları vitrine koymaya başladı. 2019 yılının son çeyreğinde kredi faizlerinin de düşmesiyle otomobil satışlar patlamıştı. Stoklarını bol tutan firmalar araç satışından büyük kazanç elde ederken, stoklarını boş tutanlar ise kaybetti. Otomobil satışlarında yıl sonunda ÖTV indirimi olmazken, firmalar kendi indirim haklarını ve finansal desteklerini son ana kadar sunmuştu. Hurda teşviki imkanı ise 10 bin TL'ye varan indirim fırsatı sağlamıştı. Bu fırsatın sona ermesiyle 2020 otomobil fiyatlarında beklenen 20 bin TL civarı artış gerçekleşti. Sıfır otomobil fiyatları yukarı doğru seyrederken, firmalar model fiyatlarını tek tek açıklamaya başladı. Peki, Fiat, Renault, Honda, Citroen, Peugeot sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Sizler için 2020 model otomobil fiyatlarını derledik. İşte 2020 sıfır otomobil fiyatları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





