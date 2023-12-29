Emekliye %10’luk refah payı+3 bin TL seyyanen zam çıktı! Beklenti anketiyle 2024’te SGK-SSK, Bağkur’luya %37.92 enflasyon farkı geldi! %6 ek ödeme dahilinde...

Diğer Tahminler ve Beklentiler

Ocak ayı zammıyla ilgili diğer tahminler de AA Finans'ın anketine yakın bir seyir izliyor. Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın tahminleri de yılsonu enflasyonunu yüzde 65 civarında gösteriyor. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.76 - 38.08 arasında bir zam oranını işaret ediyor.