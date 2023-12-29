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Haberler Galeri Emekliye %10'luk refah payı+3 bin TL seyyanen zam çıktı! Beklenti anketiyle 2024'te SGK-SSK, Bağkur'luya %37.92 enflasyon farkı geldi! %6 ek ödeme dahilinde...

Emekliye %10'luk refah payı+3 bin TL seyyanen zam çıktı! Beklenti anketiyle 2024'te SGK-SSK, Bağkur'luya %37.92 enflasyon farkı geldi! %6 ek ödeme dahilinde...

Emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için geri sayım başlarken, Türkiye ekonomisinin yıl sonu itibarıyla gösterdiği performans, 2024 Ocak zammıyla birlikte milyonlarca kişinin gelirini olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor. Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı 2023 yılının son anketi sonuçları, gelecek yılın başında beklenen zamların, emekliler ve memurlar arasında gelir artışlarına neden olacağını gösteriyor. İşte 7.500 TL ve üstü maaşlara zam oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2023 17:10
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Emekliye %10’luk refah payı+3 bin TL seyyanen zam çıktı! Beklenti anketiyle 2024’te SGK-SSK, Bağkur’luya %37.92 enflasyon farkı geldi! %6 ek ödeme dahilinde...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılın başlamasıyla birlikte Ocak ayında uygulanacak zam oranlarını büyük bir merakla bekliyor. AA Finans tarafından gerçekleştirilen Beklenti Anketi, emeklilere yönelik zam oranlarına dair önemli tahminleri ortaya koydu. İşte kalem kalem hesaplanan maaşlar...

EMEKLİNİN OCAK ZAMMI KALEM KALEM HESAPLANDI

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye %10’luk refah payı+3 bin TL seyyanen zam çıktı! Beklenti anketiyle 2024’te SGK-SSK, Bağkur’luya %37.92 enflasyon farkı geldi! %6 ek ödeme dahilinde...

Yakın zaman önce asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, şimdi de memurlar ve emeklilerin Ocak ayı zamları gündemde. Toplamda yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gözü, 3 Ocak'ta açıklanacak zam oranlarında. Belli olan oran, aynı ay içinde emeklilerin hesaplarına yansıtılacak.

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Emekliye %10’luk refah payı+3 bin TL seyyanen zam çıktı! Beklenti anketiyle 2024’te SGK-SSK, Bağkur’luya %37.92 enflasyon farkı geldi! %6 ek ödeme dahilinde...

Enflasyon Verileri ve Zam Tahminleri

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon oranına göre belirlenecek zam oranı, 2023 yılının ikinci altı aylık dönemindeki TÜFE verileriyle ortaya çıkacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, ilk beş ayda enflasyon yüzde 33.66 olarak gerçekleşti. Aralık ayı verisi ise henüz belli değil.

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Emekliye %10’luk refah payı+3 bin TL seyyanen zam çıktı! Beklenti anketiyle 2024’te SGK-SSK, Bağkur’luya %37.92 enflasyon farkı geldi! %6 ek ödeme dahilinde...

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi

AA Finans'ın Aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.19 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 37.92 olması bekleniyor. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklileri için aynı oranda bir zam anlamına geliyor.

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Emekliye %10’luk refah payı+3 bin TL seyyanen zam çıktı! Beklenti anketiyle 2024’te SGK-SSK, Bağkur’luya %37.92 enflasyon farkı geldi! %6 ek ödeme dahilinde...

Diğer Tahminler ve Beklentiler

Ocak ayı zammıyla ilgili diğer tahminler de AA Finans'ın anketine yakın bir seyir izliyor. Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın tahminleri de yılsonu enflasyonunu yüzde 65 civarında gösteriyor. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.76 - 38.08 arasında bir zam oranını işaret ediyor.