HaberlerGaleriEmekliye %10'luk refah payı+3 bin TL seyyanen zam çıktı! Beklenti anketiyle 2024'te SGK-SSK, Bağkur'luya %37.92 enflasyon farkı geldi! %6 ek ödeme dahilinde...
Emekliye %10'luk refah payı+3 bin TL seyyanen zam çıktı! Beklenti anketiyle 2024'te SGK-SSK, Bağkur'luya %37.92 enflasyon farkı geldi! %6 ek ödeme dahilinde...
Emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için geri sayım başlarken, Türkiye ekonomisinin yıl sonu itibarıyla gösterdiği performans, 2024 Ocak zammıyla birlikte milyonlarca kişinin gelirini olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor. Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı 2023 yılının son anketi sonuçları, gelecek yılın başında beklenen zamların, emekliler ve memurlar arasında gelir artışlarına neden olacağını gösteriyor. İşte 7.500 TL ve üstü maaşlara zam oranları...