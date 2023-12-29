Bankaya yatırılan 150.000 TL’nin 32- 55 günlük getirisi hesaplandı! Aralık ayı en yüksek mevduat faizi oranları...

TL MEVDUAT FAİZİ ARTIYOR!

Merkez Bankası 7 ayda 34 puan faiz artırdı, politika faizi yüzde 42,5'e çıkarıldı. 2021 yılından bu yana TL vadeli mevduat vatandaşın yatırım tercihleri arasından neredeyse çıkmıştı. Son aylarda ise haliyle en çok konuşulan enstrüman haline geldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, vadeli mevduat hacmi 21 Aralık'ta 7 trilyon 428 milyar liraya çıktı. Faiz artışlarının başladığı Haziran ayında bu seviye 5 trilyon 385 milyar liraydı.

Ekim ayında ise 6 trilyon 852 milyar lira seviyesindeydi. Faiz artışlarından sonra neredeyse yüzde 40'lık artış yaşanmış. Bunun büyük çoğunluğu da son aylarda gerçekleşti.

