29 Aralık 2023, Cuma
Bankaya yatırılan 150.000 TL'nin 32- 55 günlük getirisi hesaplandı! Aralık ayı en yüksek mevduat faizi oranları...
"En yüksek faizi hangi banka veriyor?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi, nakit birikimlerini en yüksek getiri ile değerlendirmek adına en uygun bankayı seçmeye çalışıyor. Tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler için mevduat hesapları, güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. İşte, 2023 Aralık ayı güncel mevduat faiz oranları ve 150 bin TL'nin 32- 55 günlük getirisi...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 07:25
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