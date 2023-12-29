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Haberler Galeri Bankaya yatırılan 150.000 TL'nin 32- 55 günlük getirisi hesaplandı! Aralık ayı en yüksek mevduat faizi oranları...

Bankaya yatırılan 150.000 TL'nin 32- 55 günlük getirisi hesaplandı! Aralık ayı en yüksek mevduat faizi oranları...

"En yüksek faizi hangi banka veriyor?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Birçok kişi, nakit birikimlerini en yüksek getiri ile değerlendirmek adına en uygun bankayı seçmeye çalışıyor. Tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler için mevduat hesapları, güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. İşte, 2023 Aralık ayı güncel mevduat faiz oranları ve 150 bin TL'nin 32- 55 günlük getirisi...

Giriş Tarihi: 29.12.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 07:25
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Bankaya yatırılan 150.000 TL’nin 32- 55 günlük getirisi hesaplandı! Aralık ayı en yüksek mevduat faizi oranları...

Mevduat faizi, tasarruf sahibi kişiler için önemli bir kriterdir. Bu nedenle, hangi bankanın en yüksek mevduat faizini sunduğu konusu oldukça önemlidir. Mevduat hesapları, müşterilerin paralarını belirli bir süre boyunca bankaya emanet etmeleri karşılığında faiz kazanmalarını sağlayan finansal araçlardır. İşte güncel mevduat faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankaya yatırılan 150.000 TL’nin 32- 55 günlük getirisi hesaplandı! Aralık ayı en yüksek mevduat faizi oranları...

TL MEVDUAT FAİZİ ARTIYOR!

Merkez Bankası 7 ayda 34 puan faiz artırdı, politika faizi yüzde 42,5'e çıkarıldı. 2021 yılından bu yana TL vadeli mevduat vatandaşın yatırım tercihleri arasından neredeyse çıkmıştı. Son aylarda ise haliyle en çok konuşulan enstrüman haline geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, vadeli mevduat hacmi 21 Aralık'ta 7 trilyon 428 milyar liraya çıktı. Faiz artışlarının başladığı Haziran ayında bu seviye 5 trilyon 385 milyar liraydı.

Ekim ayında ise 6 trilyon 852 milyar lira seviyesindeydi. Faiz artışlarından sonra neredeyse yüzde 40'lık artış yaşanmış. Bunun büyük çoğunluğu da son aylarda gerçekleşti.

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Bankaya yatırılan 150.000 TL’nin 32- 55 günlük getirisi hesaplandı! Aralık ayı en yüksek mevduat faizi oranları...

Merkez Bankası, mevduatlara uygulanan ortalama faiz oranını her hafta açıklıyor. 15 Aralık haftasında 1 aya kadar vadeli mevduatta yıllık faiz yüzde 42,17 olurken, 3 aya kadar vadelide yıllık yüzde 52,17, 6 aya kadar vadelide yüzde 49,63, 1 yıla kadar vadelide yüzde 40,02 seviyesinde. Ortalama faiz, döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat etkisiyle artıyor.

Döviz KKM'sinden çıkanlara bankalar yüzde 47-48 yerine yüzde 55 faiz öneriyor.

Çünkü bankalara Ağustos ayında döviz dönüşümlü KKM için yüzde 5 dönüşüm hedefi getirildi. Bu hedefin altında kalan bankalar bazı şartlara tabi tutuluyor.

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Bankaya yatırılan 150.000 TL’nin 32- 55 günlük getirisi hesaplandı! Aralık ayı en yüksek mevduat faizi oranları...

2023 ARALIK GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI!

150 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ!

Akbank

Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 5.247,12 TL
Vade Sonu Tutar: 155.247,12 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 5.871,78 TL
Vade Sonu Tutar: 155.871,78 TL

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Bankaya yatırılan 150.000 TL’nin 32- 55 günlük getirisi hesaplandı! Aralık ayı en yüksek mevduat faizi oranları...

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 5.871,78 TL
Vade Sonu Tutar: 155.871,78 TL

Odea

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 5.746,85 TL
Vade Sonu Tutar: 155.746,85 TL