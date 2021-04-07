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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! 3600 ek gösterge 2021'de çıkacak mı? İşte son gelişmeler 3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! 3600 ek gösterge 2021'de çıkacak mı? İşte son gelişmeler Milyonlarca polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin hem memurluk görevinde hem de emeklilikte aldığı maaşa önemli etken eden ek göstergeler ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihi merakla bekleyen memurlar, konu ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Peki, 3600 ek gösterge 2021'de çıkacak mı? Ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen maaşlarında nasıl bir değişiklik olacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 07.04.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 11:03
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Memurların aylıklarında, emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli bir etken olan ek gösterge ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek gösterge 2021'de çıkacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 3600 EK GÖSTERGE 2021'DE ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:
"3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." BAKAN LÜTFİ ELVAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin müjde verdi. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.
EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.