3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! 3600 ek gösterge 2021'de çıkacak mı? İşte son gelişmeler

Milyonlarca polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin hem memurluk görevinde hem de emeklilikte aldığı maaşa önemli etken eden ek göstergeler ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 3600 ek göstergenin çıkacağı tarihi merakla bekleyen memurlar, konu ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. Peki, 3600 ek gösterge 2021'de çıkacak mı? Ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen maaşlarında nasıl bir değişiklik olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.04.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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