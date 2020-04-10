Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?

Emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak? Yüz binlerce emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarıldı. Buna göre, 650 bin emekliye 500 liraya varan zam yapıldı. Bayram ikramiyelerini alan emekliler, zamlı maaşların yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak? Emekli maaşları ödeme tarihleri ile ilgili merak edilenler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL