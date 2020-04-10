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Haberler Galeri Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?

Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?

Emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak? Yüz binlerce emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarıldı. Buna göre, 650 bin emekliye 500 liraya varan zam yapıldı. Bayram ikramiyelerini alan emekliler, zamlı maaşların yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak? Emekli maaşları ödeme tarihleri ile ilgili merak edilenler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 09:56
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Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?

Milyonlarca emeklinin Nisan ayı maaş ödemeleri başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında en düşük emekli maaşının 1.500 liraya çıkarıldığı müjdesini vermişti. Bu hafta bayram ikramiyelerini hesaplarında gören emekliler, zamlı maaşları da alarak çifte bayram yaşayacaklar. Maaş ödemeleri tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek. Peki, 2020 SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek? Kim, ne zaman alacak? İşte tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...

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Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?

650 BİN EMEKLİ ZAMLI MAAŞ ALACAK

Koronavirüs salgını sonrası vatandaşı mağdur etmemek için hükümet çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde 650 bin emekliyi ilgilendiren zam müjdesini verdi. Buna göre, en düşük emekli maaşı 1.500 liraya çıkarıldı.

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Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Milyonlarca emekli Nisan ayı maaş ödemelerinin tarihini bekliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşların ödeneceği tarih duyuruldu. Buna göre SSK emeklileri 17-27 Nisan, Bağkur emeklileri ise 24-28 Nisan tarihleri arasında maaşlarını alabilecekler.

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Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?

Nisan ayı itibarıyla maaşı 1.500 liranın altında olan emeklilere, 1.500 lira yatırılmaya başlanacak 650 bin emeklinin maaşında 500 liraya varan artış görülecek.

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Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs aylarında sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Dul-yetim maaşı alanlar hisse oranında yararlanacak.