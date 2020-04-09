6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında kamu bankaları tarafından 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi desteği sunuluyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından başvurular alınmaya devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlar kredi sonuçlarını araştırmaya başladılar. Peki, 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...