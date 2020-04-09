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Haberler Galeri 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları

10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları

Halbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından 6 ay ödemesiz 0,49 faizli 36 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor. 10 bin TL'ye kadar kredi çekilebilecek. Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu bankalarının düşük faizli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar kredi ile ilgili detayları araştırıyor. Başvuru işlemleri 1 Nisan'da başlamıştı. Peki, 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 16:35
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10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları

6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında kamu bankaları tarafından 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi desteği sunuluyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından başvurular alınmaya devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlar kredi sonuçlarını araştırmaya başladılar. Peki, 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

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10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları

HALKBANK 6 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

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10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

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10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

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10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.