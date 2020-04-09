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10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları
Halbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından 6 ay ödemesiz 0,49 faizli 36 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor. 10 bin TL'ye kadar kredi çekilebilecek. Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu bankalarının düşük faizli kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar kredi ile ilgili detayları araştırıyor. Başvuru işlemleri 1 Nisan'da başlamıştı. Peki, 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.04.2020 16:30Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 16:35