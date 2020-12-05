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Emeklinin yüzünü güldürecek zam oranı! 2021 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

Emeklilere yapılacak zam oranı heyecanla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yakından takip ettiği zam oranının belli olmasına sadece 1 veri kaldı. Bu yılın ikinci altı aylık enflasyon verisine göre belli olacak zam oranı öncesinde detaylar netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon verisine göre emeklilerin 2021 Ocak zammı yüzde 7.02 olacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaşı konusunda son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 13:44
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Emeklinin yüzünü güldürecek zam oranı! 2021 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek zam oranı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının ne kadar olacakğını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 5 aylık enflasyona göre emeklilerin maaşlarına yüzde 7.02 zam yapılacak. Şimdi ise sıra Aralık enflasyon oranında. Bu verinin de açıklanmasının ardından milyonlarca emeklinin yeni maaşı belli olacak. Peki, 2021 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin yüzünü güldürecek zam oranı! 2021 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

2021 OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Emeklilerin maaşları, Ocak'ta 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Zam oranı 4 Ocak'ta belli olacak.

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Emeklinin yüzünü güldürecek zam oranı! 2021 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

EN ÇOK 6.822 TL
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 447,55 liraya varan artış yaşanacak.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, en yüksek emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 822 lira 92 kuruşa çıkacak.

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Emeklinin yüzünü güldürecek zam oranı! 2021 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?

KİM NE KADAR ALACAK?

Aşağıdaki tablodan kimin ne kadar alacağını görüntüleyebilirsiniz.

İşte yeni maaş tablosu:

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Emeklinin yüzünü güldürecek zam oranı! 2021 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?