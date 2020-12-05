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Emeklinin yüzünü güldürecek zam oranı! 2021 SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak?
Emeklilere yapılacak zam oranı heyecanla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yakından takip ettiği zam oranının belli olmasına sadece 1 veri kaldı. Bu yılın ikinci altı aylık enflasyon verisine göre belli olacak zam oranı öncesinde detaylar netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon verisine göre emeklilerin 2021 Ocak zammı yüzde 7.02 olacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli maaşı konusunda son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 05.12.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 13:44
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