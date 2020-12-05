Bu ay hesaplarda! 4D'li taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. ilave tediye ödeme tarihi...

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Taşeron ve kamu işçileri için beklenen müjdeli haber geldi. Her yıl 4 taksit şeklinde ödenen 52 günlük tediye ödemelerinin ilk üç taksit ödemeleri tamamlanmıştı. Yıl sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde, dördüncü taksit ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile detaylar belli oldu. Peki, 4D'li taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2020 4. ilave tediye ödeme tarihi...