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Haberler Galeri Bu ay hesaplarda! 4D'li taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. ilave tediye ödeme tarihi...

Bu ay hesaplarda! 4D'li taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. ilave tediye ödeme tarihi...

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Taşeron ve kamu işçileri için beklenen müjdeli haber geldi. Her yıl 4 taksit şeklinde ödenen 52 günlük tediye ödemelerinin ilk üç taksit ödemeleri tamamlanmıştı. Yıl sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde, dördüncü taksit ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile detaylar belli oldu. Peki, 4D'li taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte 2020 4. ilave tediye ödeme tarihi...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 14:26
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Bu ay hesaplarda! 4D'li taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. ilave tediye ödeme tarihi...

Taşeron işçilerin heyecanla beklediği tediye ödemeleri ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yıla ilişkin ilk ödemeler 31 Ocak'ta, ikinci ödemler 22 Mayıs'ta ve üçüncü ödemeler ise 27 Temmuz tarihinde yapılmıştı. Şimdi ise gözler dördüncü ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, 2020 4D'li taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte merak edilen her şey...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu ay hesaplarda! 4D'li taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. ilave tediye ödeme tarihi...

2020 4. TAKSİT TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.

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Bu ay hesaplarda! 4D'li taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. ilave tediye ödeme tarihi...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.

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Bu ay hesaplarda! 4D'li taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. ilave tediye ödeme tarihi...

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

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Bu ay hesaplarda! 4D'li taşeron işçilerin ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2020 4. ilave tediye ödeme tarihi...

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.