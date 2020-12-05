Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücrette görüşmeler başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantı tarihi belli oldu. Yeni yılda yapılacak zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 10:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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