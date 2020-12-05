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Haberler Galeri Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücrette görüşmeler başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantı tarihi belli oldu. Yeni yılda yapılacak zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 10:48
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Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç başladı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin, insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti olarak tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. Asgari ücrette kritik tarih belli oldu. Peki, agari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

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Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET DÖRDÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.

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Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısının video konferans yoluyla yapıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Asgari ücretin, işçilerimizin ve işverenlerimizin beklentilerine uygun ve çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak bir seviyede belirleneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışana müjde! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu! 2021 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2021 yılı asgari ücret zam oranına ilişkin tahminin A Haber canlı yayınında açıkladı. Erdem, geçmiş son 10 yılın zam tablosunu değerlendirdi.

Erdem, asgari ücrete son 10 yılda bir önceki yılın enflasyon oranlarına göre ortalama 3 ya da 4 puanlık bir artış yapıldığını ifade etti. Bu yılın rakamlarına bakıldığında ise ortalama yüzde 15-16 oranında asgari ücrete zam beklediğini açıkladı.