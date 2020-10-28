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Emeklinin yüzünü güldürecek zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...
2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Ekim ayının son günlerini yaşadığımız dönemde yeni yılda emeklilerin maaşlarına uygulanacak zam miktarı merak ediliyor. Emekliler her ay maaşlarına ek olarak yüzde 4-5 oranında alıyor. Temmuz ile Ocak ayları arasında ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre yeni zam miktarı belli olacak. Temmuz ayında maaşlara yüzde 5.75 oranında zam yapılmıştı. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 18:32
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