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Haberler Galeri Emeklinin yüzünü güldürecek zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

Emeklinin yüzünü güldürecek zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Ekim ayının son günlerini yaşadığımız dönemde yeni yılda emeklilerin maaşlarına uygulanacak zam miktarı merak ediliyor. Emekliler her ay maaşlarına ek olarak yüzde 4-5 oranında alıyor. Temmuz ile Ocak ayları arasında ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre yeni zam miktarı belli olacak. Temmuz ayında maaşlara yüzde 5.75 oranında zam yapılmıştı. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 18:32
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Emeklinin yüzünü güldürecek zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda yapılacak zam ile birlikte emekli maaşları ve ek ödemelerinde artış olacak. Temmuz ve Ocak aylarında ortaya çıkan enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranları milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Uzmanlar her geçen dün değerlendirmelerini vatandaşlar ile paylaşıyor. Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Emekliler maaşlarına ek olarak yılda iki kez olmak üzere promosyon ödemeleri alıyor. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin yüzünü güldürecek zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

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Emeklinin yüzünü güldürecek zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

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Emeklinin yüzünü güldürecek zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.

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Emeklinin yüzünü güldürecek zam! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük...

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

DOKTORA ZAM

Memur maaş katsayısı yüzde 4.68 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayan doktorlarda 2 bin 101, uzman doktorlarda ise 2 bin 748 liraya çıkacak.