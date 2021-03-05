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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklilik yaşı için flaş karar! Binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor! Resmen açıklandı... Emeklilik yaşı için flaş karar! Binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor! Resmen açıklandı...
Emeklilik yaşı için flaş karar. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor!.Resmen açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 05.03.2021 20:12 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 20:12
Emeklilik yaşı için flaş karar... Binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Emeklilik için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi Emekli Sandığı Kanunu gereği 55 yaş olarak belirlendi. Böylece, uzman erbaşların sözleşme sürelerinin yaş haddine kadar uzatılabilmesi, uzman erbaşların yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilmeleri düzenlendi. 40 yaşını doldurmuş, komando olarak istihdam edilen uzman erbaşlar, istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak.
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Kanuna göre, uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elvermesi halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.
40 yaşını dolduran, komando olarak istihdam edilen uzman erbaşlar, istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak.
Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kurulacak. Hizmet süresinin ilk 5 ayını tamamlayan uzman erbaşlara, bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilecek.
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim alanlarda olduğu gibi ödeme yapılacak.