Emeklilik yaşı için flaş karar! Binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor! Resmen açıklandı...

Emeklilik yaşı için flaş karar. Binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor!.Resmen açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...