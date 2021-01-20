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Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...
Milyonlarca emekli vatandaş yeni yıl ile birlikte maaşlarına zam aldı. Emekli maaşı almak için bankalara verilen taahhüt süreleri dolan vatandaşlar anında başvuru yapabilecekler. Bankalar tarafından verilen ödemeler 500 ile 1500 TL arasında değişiklik gösterebilecek. Birçok banka tarafından promosyon ödeme fırsatları açıklanmaya devam ediyor. İşte, SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı ve E-Devlet başvuru şartları haberimizde...
Giriş Tarihi: 20.01.2021 18:48
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Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...
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Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...
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Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...
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Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...
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Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...