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Haberler Galeri Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...

Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...

Milyonlarca emekli vatandaş yeni yıl ile birlikte maaşlarına zam aldı. Emekli maaşı almak için bankalara verilen taahhüt süreleri dolan vatandaşlar anında başvuru yapabilecekler. Bankalar tarafından verilen ödemeler 500 ile 1500 TL arasında değişiklik gösterebilecek. Birçok banka tarafından promosyon ödeme fırsatları açıklanmaya devam ediyor. İşte, SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı ve E-Devlet başvuru şartları haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.01.2021 18:48
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Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...
Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...

Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı fırsatı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, hiçbir şartsız tutarı bin 600 liraya yükseltenler var. Kampanyalarla tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Akbank, Halkbank, DenizBank, Garanti BBVA, Ziraat ve Vakıfbank fırsatları için detayları ahaber.com.tr'de derledik. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...
Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...

Emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı bu yıl da sürecek. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alacak.

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Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...
Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...

Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, isteyenler kampanyalardan yararlanıp daha fazla para alabilecek.

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Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...
Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...

İşte bazı bankaların şu an uyguladığı kampanyalarla verdikleri ödemeler:

KİM, NE VERİYOR?

- AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.

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Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...
Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı! E-Devlet başvuru şartları...

- DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

- FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.