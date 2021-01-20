Başvurana anında para yardımı yapılacak! SGK ve Bağkur'lu 1000 TL ödeme imkanı fırsatı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, hiçbir şartsız tutarı bin 600 liraya yükseltenler var. Kampanyalarla tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Akbank, Halkbank, DenizBank, Garanti BBVA, Ziraat ve Vakıfbank fırsatları için detayları ahaber.com.tr'de derledik. İşte, E-Devlet başvuru şartları nelerdir?