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Haberler Galeri Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu! 

Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu! 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki büyük kentsel dönüşüm projelerine ilişkin "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" desteğinin detaylarını duyurdu. Bakan Kurum, projelerin amacı doğrultusunda "Her bir vatandaşımızı sağlıksız konutlardan çıkarana kadar durmayacağız" şeklinde güçlü bir mesaj verdi. Peki 700 bin TL hibe desteği nasıl alınır? İşte şartları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:53
Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu!

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası, ilk başvuru döneminde 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüm için başvuru aldı. Yeni başvuru süreciyle birlikte süre kısıtlaması olmadan talepler toplanacak ve riskli yapıların sahipleri yardımdan faydalanabilecek. Peki ödeme ne zaman ve nasıl yapılacak? Kredi geri ödemeleri ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştirilecek? Tahliye desteği ne kadar?

Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu!

İstanbul'da Riskli Yapı Sahiplerine Müjde! Yarısı Bizden Kampanyası'nda Yeni Dönem Başladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak için başlattığı "Yarısı Bizden" kampanyasında yeni bir dönemi başlattı. Vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde faydalanabilmesi için kampanyada önemli değişiklikler yapıldı. İşte detaylar:

Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu!

e-Devlet Başvurusuna Son!

Artık "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurmak için e-Devlet'e girmenize gerek yok. Riskli yapı sahipleri, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra doğrudan ilçe belediyelerine başvurabilecekler.

Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu!

Kimler Yararlanabilir?

İstanbul'da riskli yapı tespiti yaptıran tüm hak sahipleri, konut veya iş yeri fark etmeksizin kampanyaya başvurabilirler.

Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu!

Riskli Yapı Nasıl Tespit Edilir?

Bakanlık tarafından yetkilendirilen lisanslı kuruluşlara başvurarak, binanızın riskli olup olmadığını belirlemek için karot örneği aldırabilirsiniz.