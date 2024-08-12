12 Ağustos 2024, Pazartesi
Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki büyük kentsel dönüşüm projelerine ilişkin "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" desteğinin detaylarını duyurdu. Bakan Kurum, projelerin amacı doğrultusunda "Her bir vatandaşımızı sağlıksız konutlardan çıkarana kadar durmayacağız" şeklinde güçlü bir mesaj verdi. Peki 700 bin TL hibe desteği nasıl alınır? İşte şartları...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:53