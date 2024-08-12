Detaylar geldi: Devletten 700 bin TL hibe + 100 bin TL destek piyangosu! 

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası, ilk başvuru döneminde 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüm için başvuru aldı. Yeni başvuru süreciyle birlikte süre kısıtlaması olmadan talepler toplanacak ve riskli yapıların sahipleri yardımdan faydalanabilecek. Peki ödeme ne zaman ve nasıl yapılacak? Kredi geri ödemeleri ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştirilecek? Tahliye desteği ne kadar?