HaberlerGaleri50.000, 75.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Kefil şartı aranmaması cabası! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank...
50.000, 75.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Kefil şartı aranmaması cabası! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank...
Pandemi döneminde kredi fırsatları sürüyor. Kefil şartı ve dosya masrafı yok. İhtiyaç kredisi için şartlar bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Hal böyle olunca acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Bankalar 50, 70 ve 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredi fırsatlarını vatandaşların hizmetine sunuyor. İş Bankası'nın 3 aya kadar ödemesiz kredi imkanı için detaylar sorgulanmaya başladı.