50.000, 75.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Kefil şartı aranmaması cabası! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank...

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu dönemde bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Kredi çekmek isteyenler bankaların güncel faiz oranlarını da merak ediyor. Bu nedenle de bankaların kredi hesaplama araçları üzerinden faiz oranlarını mercek altına aldı. Bankalardan 100.000 TL'ye kadar 36 ay vade ile kredi imkanı ihtiyaçları görecek. Bazı bankalar bu süreçte kefil ve dosya masrafı aramıyor. Bankaların kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank ihtiyaç kredisi...