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Haberler Galeri 50.000, 75.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Kefil şartı aranmaması cabası! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank...

50.000, 75.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Kefil şartı aranmaması cabası! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank...

Pandemi döneminde kredi fırsatları sürüyor. Kefil şartı ve dosya masrafı yok. İhtiyaç kredisi için şartlar bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Hal böyle olunca acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Bankalar 50, 70 ve 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredi fırsatlarını vatandaşların hizmetine sunuyor. İş Bankası'nın 3 aya kadar ödemesiz kredi imkanı için detaylar sorgulanmaya başladı.

Giriş Tarihi: 10.05.2021 19:07
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50.000, 75.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Kefil şartı aranmaması cabası! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank...

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu dönemde bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Kredi çekmek isteyenler bankaların güncel faiz oranlarını da merak ediyor. Bu nedenle de bankaların kredi hesaplama araçları üzerinden faiz oranlarını mercek altına aldı. Bankalardan 100.000 TL'ye kadar 36 ay vade ile kredi imkanı ihtiyaçları görecek. Bazı bankalar bu süreçte kefil ve dosya masrafı aramıyor. Bankaların kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank ihtiyaç kredisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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50.000, 75.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Kefil şartı aranmaması cabası! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank...

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.

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50.000, 75.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Kefil şartı aranmaması cabası! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank...

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Garanti Bankası'nda 36 aylık vadeyle 15 bin liradaki ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,93. 25 bin liradaki faiz oranı ise 1,84 olarak değişim gösteriyor.

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50.000, 75.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Kefil şartı aranmaması cabası! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank...

50 bin liralık kredinin ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,64 ve aylık taksit tutarı 1.951,58 TL olarak karşımıza çıkıyor.

100 bin lirada 36 ay vadede ise 1,49 oran karşımıza çıkıyor ve aylık taksit tutarı 3.790 lira.

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50.000, 75.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Kefil şartı aranmaması cabası! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank...

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 1,94 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 413 TL.

25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,80. Aylık taksit tutarı 1.006 TL