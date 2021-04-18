Bankalar alev aldı, faizler tırmanışa geçti! 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. Bankaların güncel kredi faiz oranları ise bu süreçte sık sık aranan konular arasında bulunuyor. Yatırımcılar 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizinin mi yüksek yoksa repo getirisinin mi yüksek olduğu sorusunda sorgulamalar sürüyor. İşte, 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?