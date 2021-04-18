HaberlerGaleriBankalar alev aldı, faizler tırmanışa geçti! 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
Bankalar alev aldı, faizler tırmanışa geçti! 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda bankada parası olanlar kredi mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Bankaların mevduat faizleri son dönemde oldukça kızıştı. Güvenilir yatırım olarak kredi mevduat faizleri için araştırmalar hız kazandı. İşte, 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?
Giriş Tarihi: 18.04.2021 17:50Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 17:50