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Haberler Galeri Bankalar alev aldı, faizler tırmanışa geçti! 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

Bankalar alev aldı, faizler tırmanışa geçti! 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda bankada parası olanlar kredi mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Bankaların mevduat faizleri son dönemde oldukça kızıştı. Güvenilir yatırım olarak kredi mevduat faizleri için araştırmalar hız kazandı. İşte, 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

Giriş Tarihi: 18.04.2021 17:50 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 17:50
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Bankalar alev aldı, faizler tırmanışa geçti! 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. Bankaların güncel kredi faiz oranları ise bu süreçte sık sık aranan konular arasında bulunuyor. Yatırımcılar 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizinin mi yüksek yoksa repo getirisinin mi yüksek olduğu sorusunda sorgulamalar sürüyor. İşte, 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar alev aldı, faizler tırmanışa geçti! 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

20.000 VE 30.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAR?

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Bankalar alev aldı, faizler tırmanışa geçti! 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

20.000 VE 30.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAR?

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Bankalar alev aldı, faizler tırmanışa geçti! 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

20.000 VE 30.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAR?

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  • 12
Bankalar alev aldı, faizler tırmanışa geçti! 20.000 ve 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla kazanç sağlar?

20.000 VE 30.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAR?