02 Eylül 2021, Perşembe
3600 ek göstergede memurlara müjdeli haber! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!
Memurların uzun süredir beklediği 3600 ek göstergede çözüme adım adım gidiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamayla 3600 ek göstergedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmede 3600 ek göstergenin çözüme kavuşmasını bekliyordu. Bakan Bilgin ise bu durumun çözüme kavuşturulacağının altını çizdi. Ek gösterge hayata geçtiği takdirde; öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadrolardaki memurlara da ek ödeme yapılması gündemde olacak. Peki; 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 02.09.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 16:00
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