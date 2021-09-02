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Haberler Galeri 3600 ek göstergede memurlara müjdeli haber! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

3600 ek göstergede memurlara müjdeli haber! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

Memurların uzun süredir beklediği 3600 ek göstergede çözüme adım adım gidiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamayla 3600 ek göstergedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmede 3600 ek göstergenin çözüme kavuşmasını bekliyordu. Bakan Bilgin ise bu durumun çözüme kavuşturulacağının altını çizdi. Ek gösterge hayata geçtiği takdirde; öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadrolardaki memurlara da ek ödeme yapılması gündemde olacak. Peki; 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Giriş Tarihi: 02.09.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 16:00
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3600 ek göstergede memurlara müjdeli haber! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede müjdeli haber geldi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada sayıları 1,5 milyonu bulan memurları sevindiren haberi verdi. Ek gösterge hayata geçtiğinde kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin yüzde 20-25 oranında artması bekleniyordu. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada; bu sorunun çözüme kavuşturulacağının sinyalini verdi.

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3600 ek göstergede memurlara müjdeli haber! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında "14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni" düzenlendi.

Türk Telekomünikasyon AŞ'deki törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak katıldı.

Törende konuşan Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.

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3600 ek göstergede memurlara müjdeli haber! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından" diye konuştu.

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3600 ek göstergede memurlara müjdeli haber! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

"GEÇİCİ İŞÇİLER SORUNUNU ÇÖZMEK DURUMUNDAYIZ"

Bakan olarak önündeki görevlerden birinin de geçici işçi meselesi olduğunu belirten Bilgin, "30 yıl, 20 yıl. Ben Demiryolları Genel Müdürüydüm. O zaman da geçici işçilerimiz vardı, hala var. Ne biçim geçici işçilik, hala geçmiyor. Bu süreleri ve kamudaki geçici işçiler sorununu dikkate alarak çalışmak ve meseleyi çözmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

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3600 ek göstergede memurlara müjdeli haber! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

Türkiye'nin, dünyanın en hızlı büyüyen iki ekonomisinden biri olduğuna işaret eden Bilgin, bunun tüketime ve ithalata dayalı bir büyüme olmadığını söyledi.

Bilgin, bazı çevrelerin, Türkiye ekonomisinin büyümesi hakkında "baz etkisi" gibi bahaneler aradıklarını belirterek, şunları kaydetti: