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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklinin yüzü gülecek cebi dolacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 1000 TL Ramazan Bayram ikramiyesi... Emeklinin yüzü gülecek cebi dolacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 1000 TL Ramazan Bayram ikramiyesi...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk olarak 2021 yılında ödenmeye başlayan emekli bayram ikramiyesi 3 yıldır ödenmeye devam ediyor. Ramazan ayına kısa süre kala emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Emekli ikramiyesine 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam uygulanacağı da iddialar arasında yer alıyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 1000 TL Ramazan Bayram ikramiyesi...
Giriş Tarihi: 02.04.2021 17:57
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk olarak 2018 yılında ödenmeye başlayan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi bu yıl da hesaplara yatacak. Milyonlarca emekli ise 2021 yılının ilk bayram ikramiyesinin hangi tarihte hesaplara yatacağı oluyor. Emekliler yeni yılda ikramiye ödemelerine enflasyon zammının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 1000 TL Ramazan Bayram ikramiyesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 Emekli bayram ikramiyesinin ilki her sene olduğu gibi Ramazan ayında emeklilere yatırılacak. Bu kapsamda konuyla alakalı olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Bayramlarda bu ödemelerin birkaç gün önceden yapıldığı biliniyor.
MİLYONLARIN GÖZÜ O AÇIKLAMADA!
Her Ramazan ayında olduğu gibi bu bayramda da emeklilere ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce ödenirken bu sene ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.
HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar