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Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak! 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Bir yıl geri ödemesiz kredi müjdesi verildi. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında kredi detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 135 bin işletmenin yararlanması beklenen 'Nefes' kredisi ile detaylar belli olmaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank'ın katılacağı destek paketinin büyüklüğünün 5 milyar TL'yi bulacağı belirtildi. İşte, Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 20.05.2021 00:55 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 00:55
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Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak! 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak. 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank katılım sağlayacak. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıl geri ödemesiz kredi için müjdeli haberi verdi. Nefes kredisi için detaylar belli olmaya başladı. Esnafa 50 bin ila 200 bin TL arasında verilecek kredinin vadesi 3 yıl olacak. İsteyenler ilk yıl hiç faiz ödemeyip, ikinci yıldan itibaren taksitlerini yatırabilecek. Birçok ödeme seçeneğinin sunulacağı Nefes kredisi için detayları sizler için haberimizde derledik.

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Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak! 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Esnafa 50 bin ila 200 bin TL arasında verilecek kredinin vadesi 3 yıl olacak. İsteyenler ilk yıl hiç faiz ödemeyip, ikinci yıldan itibaren taksitlerini yatırabilecek. Ya da ilk yıl 6 ayda bir faiz ödemesi yapıp, kalan 2 yılda da krediyi eşit taksitle ödeyebilecek.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün nefes kredisi ile ilgili detayları paylaştığı yazısı şu şekilde:

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Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak! 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Pandemi belasından en fazla zarar gören kesim esnaf oldu. Çünkü, Kovid 19 riski nedeniyle alınan kapanma kararları en çok onları vurdu.

Tabii, hal böyle olunca da hükümetin gündeminde ilk sıraya esnaf ve sanatkârlar yerleşti. Paketler art arda geldi. Kira desteği, gelir kaybı desteği, sigorta prim desteği, kredi desteği…

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Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak! 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

En son önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir hibe desteği daha açıkladı. Bir defaya mahsus olmak üzere esnafa 3-5 bin TL destek müjdesi verdi. Hibe desteğinin miktarı büyükşehirler için az bulunabilir. Ancak Anadolu'daki esnaf için 'can suyu' anlamına gelir. Hibe desteğinin detaylarını önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı açıklayacak.

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Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak! 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Bir de Kabine Toplantısı sonrasında detayları paylaşılmayan 'Nefes Kredisi' var.

Öğrendiğime göre, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank'ın katılacağı destek paketinin büyüklüğü 5 milyar TL'yi buluyor. Yüzde 18 faizle kullandırılması planlanan paketten 135 bin işletmenin yararlanması planlanıyor. Esnafa 50 bin ila 200 bin TL arasında verilecek kredinin vadesi 3 yıl olacak.