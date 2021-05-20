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Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak! 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
Bir yıl geri ödemesiz kredi müjdesi verildi. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında kredi detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 135 bin işletmenin yararlanması beklenen 'Nefes' kredisi ile detaylar belli olmaya başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Denizbank'ın katılacağı destek paketinin büyüklüğünün 5 milyar TL'yi bulacağı belirtildi. İşte, Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 20.05.2021 00:55Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 00:55