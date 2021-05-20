Nakit ihtiyacı olanlara nefes olacak! 1 yıl geri ödemesiz kredi müjdesi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Esnafa 50 bin ila 200 bin TL arasında verilecek kredinin vadesi 3 yıl olacak. İsteyenler ilk yıl hiç faiz ödemeyip, ikinci yıldan itibaren taksitlerini yatırabilecek. Ya da ilk yıl 6 ayda bir faiz ödemesi yapıp, kalan 2 yılda da krediyi eşit taksitle ödeyebilecek.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün nefes kredisi ile ilgili detayları paylaştığı yazısı şu şekilde: