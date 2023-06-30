30 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklinin Temmuz'da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...

Emeklinin Temmuz'da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrasına maaşlara yapılacak zam oranı netleşmiş olacak. Enflasyon oranı sonrasında maaşlara refah payı da eklenecek. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise ilk 5 ayda yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Diğer yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'de sonuçlandı. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz zam oranı açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 14:12
  • 1
  • 23
Emeklinin Temmuz’da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...

Emekli Temmuz maaş zammı için hesaplamalar yakından takip ediliyor. Gözler Haziran ayı enflasyon oranları için gelecek açıklamalara çevrildi. Yılın ikinci zammı 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesi sonucunda ortaya çıkacak. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz emekli maaş zammı hesaplandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için güncel hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Emeklinin Temmuz’da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...

Emekli maaş zammına Temmuz ayında yılın ikinci zammı uygulanacak. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranına çevrildi.

  • 3
  • 23
Emeklinin Temmuz’da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...

TÜİK, Haziran ayı enflasyon oranını 5 Haziran tarihinde açıklayacak.

  • 4
  • 23
Emeklinin Temmuz’da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ayda 15.26 olarak açıklandı.

  • 5
  • 23
Emeklinin Temmuz’da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...

Diğer yandan asgari ücret için zam oranı %34 olarak açıklanırken, maaşlar 11.402 TL oldu.