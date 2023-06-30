Emeklinin Temmuz'da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonrasına maaşlara yapılacak zam oranı netleşmiş olacak. Enflasyon oranı sonrasında maaşlara refah payı da eklenecek. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise ilk 5 ayda yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Diğer yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'de sonuçlandı. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz zam oranı açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için hesaplamalar!