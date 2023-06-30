2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! EYT ile prim -yaş listesi değişti! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik reformu için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik sistemi ile prim ödeme süresi, sigorta günü sayısı ve diğer emeklilik koşulları gibi faktörler dikkate alınarak emeklilik yaşının düşmesi sağlanmaya çalışılıyor. Belirli koşulları sağladıklarında emeklilik yaşını daha erken bir aşamada doldurabilecekler. Bu sistem, emeklilik yaşını aşamalı olarak düşürerek, çalışanların isteğe bağlı olarak daha erken emekli olmalarını sağlayacak. İşte kademeli emeklilik sistemi için detaylar!