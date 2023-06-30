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Haberler Galeri 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! EYT ile prim -yaş listesi değişti! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! EYT ile prim -yaş listesi değişti! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik reformu için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik sistemi ile prim ödeme süresi, sigorta günü sayısı ve diğer emeklilik koşulları gibi faktörler dikkate alınarak emeklilik yaşının düşmesi sağlanmaya çalışılıyor. Belirli koşulları sağladıklarında emeklilik yaşını daha erken bir aşamada doldurabilecekler. Bu sistem, emeklilik yaşını aşamalı olarak düşürerek, çalışanların isteğe bağlı olarak daha erken emekli olmalarını sağlayacak. İşte kademeli emeklilik sistemi için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 11:44
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2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! EYT ile prim -yaş listesi değişti! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

Prim ödeme süresi, sigorta günü sayısı ve diğer emeklilik koşulları gibi faktörler dikkate alınarak emeklilik hakkı kazanılıyor. EYT düzenlemesi sonrasında yeni gelişmeler merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın emeklilik reformu için açıklamaları kapsam dışında kalanlar tarafından yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde belirli prim ödeme ve sigorta günü koşullarını sağladıklarında emekli olabilecekler. İşte, yeni emeklilik reformu için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! EYT ile prim -yaş listesi değişti! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

EYT düzenlemesi sonrasında 5 milyonu aşkın kişi emeklilik hayallerine kavuştu. 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlar emekli olurken, prin sayısını dolduramayanlar borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı.

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2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! EYT ile prim -yaş listesi değişti! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar ise emeklilik imkanını kıl payı kaçırdı. Hal böyle olunca emeklilik sistemi için atılacak yeni adımlar takip ediliyor.

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2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! EYT ile prim -yaş listesi değişti! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

Bu süreçte kademeli emeklilik sisteminin gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında gelecek açıklamalarda yakın takibe alındı.

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2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! EYT ile prim -yaş listesi değişti! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte 2000 - 2008 arası ilk kez sigorta girişi olanlara emeklilik imkanı tanınmış olacak.