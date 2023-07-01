Milyonlarca emekli ve memura zam formülü! Refah payı ne kadar olacak? Taban aylık artacak mı?

Milyonlarca emekli ve memurun zammı 5 Temmuz'da belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyonla birlikte zam oranı netleşecek. Bu oranın üzerine bir de refah payı ve kademeli zam eklenecek. Peki refah payı ne kadar olacak? Memur ve emekliler yüzde kaç zam alacak? Zam oranı nasıl hesaplanacak? İşte gündemdeki formüller...