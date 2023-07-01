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Haberler Galeri Milyonlarca emekli ve memura zam formülü! Refah payı ne kadar olacak? Taban aylık artacak mı?

Milyonlarca emekli ve memura zam formülü! Refah payı ne kadar olacak? Taban aylık artacak mı?

Milyonlarca emekli ve memurun zammı 5 Temmuz'da belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyonla birlikte zam oranı netleşecek. Bu oranın üzerine bir de refah payı ve kademeli zam eklenecek. Peki refah payı ne kadar olacak? Memur ve emekliler yüzde kaç zam alacak? Zam oranı nasıl hesaplanacak? İşte gündemdeki formüller...

Giriş Tarihi: 01.07.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 07:02
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Milyonlarca emekli ve memura zam formülü! Refah payı ne kadar olacak? Taban aylık artacak mı?

Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı.

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Milyonlarca emekli ve memura zam formülü! Refah payı ne kadar olacak? Taban aylık artacak mı?

20 milyon memur ve emeklinin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak.

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Milyonlarca emekli ve memura zam formülü! Refah payı ne kadar olacak? Taban aylık artacak mı?

İlk 6 aylık enflasyon verisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, yüzde 8'i aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşme kapsamındaki yüzde 6'lık artışına eklenecek farkı gösterecek.

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Milyonlarca emekli ve memura zam formülü! Refah payı ne kadar olacak? Taban aylık artacak mı?

Tabii artış bununla sınırlı kalmayacak. Hem memurlara hem memur emeklilerine refah payı verilecek.

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Milyonlarca emekli ve memura zam formülü! Refah payı ne kadar olacak? Taban aylık artacak mı?

MECLİS'E GİDİYOR
Bu refah payı için de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.