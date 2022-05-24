Memur ve emekliye müjdeli haber! Sayılı gün kaldı: 3600 ek gösterge bu hafta açıklanacak mı? Kim ne kadar alacak?

3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak? Şubat ayında başlayan ek gösterge çalışmaları bu hafta neticelendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri iki kez Memur-Sen ile masaya oturdu. Taleplerin dinlendiği toplantının ardından çalışmalar hız kesmeden devam etti. Dört meslek grubunu yakından ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek gösterge bu hafta açıklanacak mı? Kim ne kadar alacak? 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası memur maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...