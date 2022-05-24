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Haberler Galeri Memur ve emekliye müjdeli haber! Sayılı gün kaldı: 3600 ek gösterge bu hafta açıklanacak mı? Kim ne kadar alacak?

Memur ve emekliye müjdeli haber! Sayılı gün kaldı: 3600 ek gösterge bu hafta açıklanacak mı? Kim ne kadar alacak?

3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak? Şubat ayında başlayan ek gösterge çalışmaları bu hafta neticelendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri iki kez Memur-Sen ile masaya oturdu. Taleplerin dinlendiği toplantının ardından çalışmalar hız kesmeden devam etti. Dört meslek grubunu yakından ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek gösterge bu hafta açıklanacak mı? Kim ne kadar alacak? 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası memur maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.05.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 16:15
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Memur ve emekliye müjdeli haber! Sayılı gün kaldı: 3600 ek gösterge bu hafta açıklanacak mı? Kim ne kadar alacak?

3600 ek gösterge bu hafta açıklanacak mı? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde son viraja girildi. Maaş ve ikramiyelerde artışa neden olacak ek gösterge düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor. Söz konusu düzenleme hakkında detaylar belli oldu. Peki, 3600 ek gösterge bu hafta açıklanacak mı? Kim ne kadar alacak? 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emekliye müjdeli haber! Sayılı gün kaldı: 3600 ek gösterge bu hafta açıklanacak mı? Kim ne kadar alacak?

3600 EK GÖSTERGE BU HAFTA AÇIKLANACAK MI?

Şubat ayında başlayan ek gösterge çalışmaları bu hafta bitmeden neticelendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarındaki son durumu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Başkan Erdoğan tarafından kısa süre içerisinde 3600 ek gösterge düzenlemesi kamuoyuyla paylaşılacak.

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Memur ve emekliye müjdeli haber! Sayılı gün kaldı: 3600 ek gösterge bu hafta açıklanacak mı? Kim ne kadar alacak?

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son durumu A Haber muhabiri Rüya Akkuş anlattı.

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Memur ve emekliye müjdeli haber! Sayılı gün kaldı: 3600 ek gösterge bu hafta açıklanacak mı? Kim ne kadar alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son bir kez daha hem Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile hem de Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı yetkilileri ile eldeki çalışmayı paylaşacak. Bunun ardından hükümet olarak bu bütçenin altından kalkılabilecek gibiyse Başkan Erdoğan'a bir sunum gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Memur ve emekliye müjdeli haber! Sayılı gün kaldı: 3600 ek gösterge bu hafta açıklanacak mı? Kim ne kadar alacak?

GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Sunumun yapılmasının ardından gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Başkan Erdoğan, ek gösterge çalışmasının detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.