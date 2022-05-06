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Haberler Galeri 240 bin TL kredi için başvurmak yeterli! Kirada oturana fırsat, SGK'dan sıfır faizli konut kredisi imkanı! O belge ile başvurmak...

240 bin TL kredi için başvurmak yeterli! Kirada oturana fırsat, SGK'dan sıfır faizli konut kredisi imkanı! O belge ile başvurmak...

Ev almak isteyen binlerce vatandaş uygun faizli kredi arayışını sürdürüyor. SGK tarafından belirlenen bazı koşulları yerine getiren kişiler için faizsiz konut kredisi imkanı sağlanıyor. Özellikle alt ve orta gelirli vatandaşlara yönelik konutları, modern kentleşme ile hayata geçiren TOKİ'nin kampanyalı konut satışı için SGK'ya yoğun ilgi var. Peki, SGK tarafından verilen faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir? Faizsiz konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022 21:39 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 21:45
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240 bin TL kredi için başvurmak yeterli! Kirada oturana fırsat, SGK’dan sıfır faizli konut kredisi imkanı! O belge ile başvurmak...

Ev sahibi olmak isteyenler uygun faizli kredi veren bankalar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ev fiyatları ve kiralarda yaşanan artış sonrasında hesaplamalar yeniden yapıldı. Devlet barınma, eşya yardımı, kira desteği verilirken Sosyal Güvenlik Kurumu da 240 bin liranın üzerinde faizsiz konut kredisi desteği sağlıyor. Faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyenler başvurular için detayları merak ediyor. Peki, SGK faizsiz konut kredisi 2022 başvuru nasıl yapılır? SGK faizsiz konut kredisinden kimler faydalanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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240 bin TL kredi için başvurmak yeterli! Kirada oturana fırsat, SGK’dan sıfır faizli konut kredisi imkanı! O belge ile başvurmak...

Sosyal Güvenlik Kurumu ev alanlara faiz kredi desteği sağlıyor.

Yararlanmak isteyenler için alınan tek bir belge ile başvuru yapması yeterli oluyor.

Ayrıca dar gelirli vatandaşlara barınma ve kira desteği verilirken, harp, vazife malulleri ve gazilere faizsiz konut kredisi imkanı da var.

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240 bin TL kredi için başvurmak yeterli! Kirada oturana fırsat, SGK’dan sıfır faizli konut kredisi imkanı! O belge ile başvurmak...

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ev alanlara faizsiz konut kredisi desteği geldi. Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor.

■ Faizsiz konut kredisinden kimler yararlanıyor?

Harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle aylık bağlananların, 15 Temmuz gazilerinin, dul ve yetimlerinin hakkı bulunuyor.

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240 bin TL kredi için başvurmak yeterli! Kirada oturana fırsat, SGK’dan sıfır faizli konut kredisi imkanı! O belge ile başvurmak...

■ Devletten ev yardımı nasıl alınır?

Geliri düşük vatandaşlara evlerinin bakım, onarım, betonarme ev yapım yardımı, ev eşyası alımı için ayni veya nakdi yardımlar yapılıyor.

Prefabrik ev yapımında 30 bin, betonarme evde de 40 bin liralık destek veriliyor.

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240 bin TL kredi için başvurmak yeterli! Kirada oturana fırsat, SGK’dan sıfır faizli konut kredisi imkanı! O belge ile başvurmak...

■ Kimler kira yardımı alabilir?

Kaymakamlıklar ekonomik durumu yetersiz olan ve bunu belgeleyen vatandaşlara kira desteği sağlıyor. Bunun için başvuru gerekiyor.

SGK'nın faizsiz konut kredisi imkanı yüz binlerce kişiden büyük ilgi görüyor. TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuru yapılması gerekiyor.