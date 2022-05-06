240 bin TL kredi için başvurmak yeterli! Kirada oturana fırsat, SGK'dan sıfır faizli konut kredisi imkanı! O belge ile başvurmak...

Ev almak isteyen binlerce vatandaş uygun faizli kredi arayışını sürdürüyor. SGK tarafından belirlenen bazı koşulları yerine getiren kişiler için faizsiz konut kredisi imkanı sağlanıyor. Özellikle alt ve orta gelirli vatandaşlara yönelik konutları, modern kentleşme ile hayata geçiren TOKİ'nin kampanyalı konut satışı için SGK'ya yoğun ilgi var. Peki, SGK tarafından verilen faizsiz konut kredisinden kimler yararlanabilir? Faizsiz konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır?