Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama

Örneğin bir ürüne 100 TL tavsiye fiyatı belirlendi. O ay üretilen ürünün tüm ambalajlarına tavsiye edilen fiyat 100 TL şeklinde basılacak. Ancak perakendeci isterse bunu 120 TL'den satışa koyabilecek. Tüketici de bu durumda fırsatçıyı kolaylıkla tespit edebilecek. Bu durumu ilgili makamlara şikâyet edebilecek. Bu tavsiye fiyatı, kendi arasında anlaşan marketlerin de tekeline son verecek.

