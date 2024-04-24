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Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatı önlemek için gündeme getirdiği "ambalaj üzerine etiket" uygulamasının detayları ortaya çıktı. Fahiş fiyatla mücadele için ambalaj üzerine tavsiye fiyat yazılması planlanıyor. Çalışmaya göre, üretici-perakendeci ve toptancı ürünün fiyatını belirleyecek. Ürün o fiyattan rafa gelecek. Böylece her hafta çeşitli bahanelerle etiket değişimi yapılamayacak.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 06:34Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 06:36
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Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama
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Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama
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Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama
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Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama
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Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama