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Haberler Galeri Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama

Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatı önlemek için gündeme getirdiği "ambalaj üzerine etiket" uygulamasının detayları ortaya çıktı. Fahiş fiyatla mücadele için ambalaj üzerine tavsiye fiyat yazılması planlanıyor. Çalışmaya göre, üretici-perakendeci ve toptancı ürünün fiyatını belirleyecek. Ürün o fiyattan rafa gelecek. Böylece her hafta çeşitli bahanelerle etiket değişimi yapılamayacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 06:36
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Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama
Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatı önlemek için gündeme getirdiği "ambalaj üzerine etiket" uygulamasının detaylarına ulaşıldı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı görevlendirildi. Uygulamanın hayata geçmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bakanlık üretici, toptancı ve perakendecilerle bir çalışma yapıyor.

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Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama
Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama

Ambalaj üzerine fiyat etiketi üçlü bir komisyon tarafından belirlenecek. Bu komisyonda bakanlık yetkililerinin de yer alması öngörülüyor.

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Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama
Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama

Ambalajlı ürünler, bu komisyonun belirleyeceği tavsiye fiyatıyla satılacak. Böylece, marketlerin her hafta çeşitli bahanelerle yaptığı etiket değişimi son bulacak. Tekelleşme bitecek, rekabet artacak. Uygulama, stokçuluğu da önleyecek.

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Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama
Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama

TEKEL BİTECEK!
Edinilen bilgilere göre ambalaja eklenecek tavsiye fiyatı konsensüs ile belirlenecek. Üretici, toptancı, perakendeci ürünün üzerine maliyet ve kârı ekleyerek bir fiyat çıkaracak. Bu fiyat Ticaret Bakanlığı ile paylaşılacak. Belirlenen fiyat, üretim tarihiyle birlikte ambalaja basılacak.

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Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama
Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar ortaya çıktı! İşte etiket vurgununu bitirecek uygulama

Örneğin bir ürüne 100 TL tavsiye fiyatı belirlendi. O ay üretilen ürünün tüm ambalajlarına tavsiye edilen fiyat 100 TL şeklinde basılacak. Ancak perakendeci isterse bunu 120 TL'den satışa koyabilecek. Tüketici de bu durumda fırsatçıyı kolaylıkla tespit edebilecek. Bu durumu ilgili makamlara şikâyet edebilecek. Bu tavsiye fiyatı, kendi arasında anlaşan marketlerin de tekeline son verecek.