Emeklinin taban maaşına %38 ayarı! SSK, BAĞ-KUR'luya 13.800 TL'lik kök ödeme piyangosu vurdu! 8.500, 8.750, 9.000, 10.000 TL alana...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Temmuz ayında yapılan yüzde 24.73'lük zam ile birlikte yeni düzenlemeler gündeme geldi. Kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 8 bin 18 liranın altında olan emekliler, mevcut düzenlemeye göre 10 bin lira almaya devam edecek. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşında artış yapılması için çalışmalar başlatıldı. Peki, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı sonrası kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024
06:51
Güncelleme: 09.07.2024
07:34
16 milyon emeklinin Temmuz zammı netleşti. Enflasyon verilerine göre, kök aylıklara yansıtılacak zam oranı memur emeklilerinde yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise yüzde 24.73 olarak belirlendi. Bu zam oranlarına göre yeni aylıklar hesaplanırken, en düşük emekli aylığında artış yapılması da gündeme geldi. Şu an 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılması bekleniyor.
Emeklilerin merakla beklediği detayları Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener yazdı...
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerini Taban Aylık Heyecanı Sardı
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, taban aylık düzenlemesinde yapılması beklenen artışa kilitlendi. Mevcut durumda kök aylığı ve ek ödemeleri toplamı 10 bin TL'nin altında kalan emeklilere 10 bin TL ödeniyor. Ancak Temmuz zammı sonrası da çok sayıda emeklinin bu rakamı aşamayacak olması, taban aylık düzenlemesinde güncelleme beklentisini artırdı.
Taban Aylık Kimleri Kapsıyor?
Temmuz ayında kök aylıklara yüzde 24.73 oranında zam yapılacak. Ancak bu zam kök aylığa uygulanacağı için, ek ödeme dahil kök aylığı 8 bin 18 TL'nin altında olan emeklilerin maaşı yine 10 bin TL'de kalacak. 8 bin 18 TL ile 10 bin TL arasında kök aylığı olanlar ise 1 TL ile 2 bin 473 TL arasında değişen oranlarda zam alacak.
Gözler Taban Aylık Düzenlemesinde
Zamlı maaşların da 10 bin TL'nin altında kalacak olması, taban aylıkta yeni bir düzenleme beklentisini beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere göre milletvekilleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında taban aylık konusu, AK Parti MYK toplantısında da ele alındı.
Yeni Düzenleme Nasıl Olacak?
Taban aylık artırılması durumunda Hazine'nin emeklilere sağladığı destek artacak. Yeni düzenlemenin, kök aylığına yüzde 24.73 zam yapıldıktan sonra, elde edilen tutarın 8 bin 513 TL'nin altında olması durumunda yüzde 5, üstünde olması durumunda ise yüzde 4 oranında ek ödeme yapılmasını öngördüğü belirtiliyor. Bu hesaplama sonucunda ulaşılan rakam yeni taban aylığın altında kalırsa, emeklinin maaşı yeni taban aylık seviyesine tamamlanacak.