Emeklinin taban maaşına %38 ayarı! SSK, BAĞ-KUR'luya 13.800 TL'lik kök ödeme piyangosu vurdu! 8.500, 8.750, 9.000, 10.000 TL alana...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Temmuz ayında yapılan yüzde 24.73'lük zam ile birlikte yeni düzenlemeler gündeme geldi. Kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 8 bin 18 liranın altında olan emekliler, mevcut düzenlemeye göre 10 bin lira almaya devam edecek. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşında artış yapılması için çalışmalar başlatıldı. Peki, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı sonrası kim ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...